Hamilton vince in Brasile, bloccata cerimonia nuziale (VIDEO)

Hamilton nuovo idolo del Brasile. Il suo successo insperato dello scorso weekend ha mandato in tilt anche un matrimonio.

Lewis Hamilton sembra aver fatto davvero breccia nel cuore del pubblico brasiliano e nel fine settimana appena trascorso se n’è avuta la prova. Ad ogni suo sorpasso era un tripudio, un’ovazione, esplosa poi domenica pomeriggio con un’invasione di pista per celebrare il suo successo dopo un’incredibile rimonta. Certo, il suo omaggio a Senna e in generale la vicinanza all’indimenticato paulista hanno aiutato, ma ormai possiamo dire che il Brasile è per lui una seconda Silverstone in fatto di seguaci.

Un’ulteriore dimostrazione arriva da un video che ha spopolato in rete ed è stato condiviso dalla stessa Mercedes su Twitter. Una coppia, durante la celebrazione del matrimonio, ha appreso che il britannico aveva appena conquistato il GP e non è riuscita a trattenere l’euforia.

When you find out @LewisHamilton won the Brasilian GP during the middle of your wedding. 😍🙌 Congratulations to the happy couple! pic.twitter.com/XNATj1WZtS — Mercedes-AMG PETRONAS F1 Team (@MercedesAMGF1) November 16, 2021

Tra l’altro, da quanto si può notare sullo sfondo, essendo particolarmente fanatici del #44 si erano pure fatti portare un cartonato del pilota per renderlo partecipe del loro scambio di promesse. Non bastasse, concluse le formalità, si sono scatenati in uno “shoey” in stile Ricciardo.

Pure Wedding Goals. 🥰pic.twitter.com/q6BxaNcQNy — Mercedes-AMG PETRONAS F1 Team (@MercedesAMGF1) November 16, 2021

Malgrado la sua leadership assoluta nel mondiale sia stata messa in pericolo da Verstappen, Ham sta comunque vivendo un ottimo momento in termine di feedback dei tifosi e non solo. Proprio al termine dell’appuntamento di Interlagos Bianca e Viviane Senna hanno voluto ringraziarlo per l’affetto nei confronti di Beco producendo per lui un videomessaggio con la voce e la figura computerizzata del tre volte iridato.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Ayrton Senna (@oficialayrtonsenna)

Come sappiamo per l’occasione il 36enne ha sfoggiato una bandiera brasiliana che ha portato con sé nel giro d’onore e addirittura sul podio.

Chiara Rainis