Valentino Rossi guiderà la Ducati MotoGP: l’annuncio di Pirro

Valentino Rossi risalirà sulla Ducati Desmosedici GP, a distanza di quasi 10 anni dall’ultima volta che la guidò in MotoGP. Lo rivela Pirro.

Il biennio 2011-2012 non rievoca bei ricordi a Valentino Rossi, che con la Ducati non ottenne i risultati che sperava quando lasciò la Yamaha. Nonostante il tanto impegno suo e del team, l’esperienza non fu positiva.

Nel frattempo, però, la casa di Borgo Panigale ha prodotto un grande lavoro e ha fatto passi da gigante. La Desmosedici GP non è più una moto che sa guidare un solo pilota (ai tempi Casey Stoner). In questi anni più rider hanno ottenuto buoni piazzamenti con la rossa e in ottica 2022 potrebbe essere proprio la Ducati la favorita al titolo mondiale MotoGP.

Michele Pirro rivela che Valentino Rossi risalirà sulla Ducati Desmosedici GP

Michele Pirro, esperto tester Ducati e campione del CIV Superbike, in un post scritto sulla sua pagina ufficiale Facebook ha annunciato che Valentino Rossi guiderà nuovamente la Ducati:

«Condividere la pista con il G.O.A.T del Motociclismo è stato un grande privilegio. Gli ho chiesto di fare qualche giro sulla Ducati Desmosedici GP di oggi, e lo farà, perché quando sono arrivato in Ducati c’era ancora lui, e so cosa ha passato. Io ho avuto gli incubi per anni che la Ducati la guidava e vinceva solo Casey Stoner, che di talento puro ne ha da vendere.

Be dai, vedendo com’ è andata domenica a Valencia, si può dire che qualcosa in questi anni dal punto di vista tecnico è cambiato.

Molti diranno che il Mondiale Piloti l’hanno vinto gli altri, ma i veri Appassionati e Ducatisti possono essere orgogliosi dei miglioramenti che sono stati fatti, questo GRAZIE A TUTTI I RAGAZZI DI DUCATI CORSE.

Dallo scorso anno Ducati ha deciso di puntare su Piloti giovani. Diamogli tempo, la possibilità di riportare anche il mondiale Piloti a Borgo Panigale è alta.

GRAZIE VALE…GRAZIE DUCATI».

Pirro, oltre a ringraziare Ducati per il grande lavoro fatto e a invitare i tifosi ducatisti ad essere pazienti, ha annunciato che Rossi riproverà la Desmosedici GP. Non ha fornito ulteriori dettagli, però la notizia che ha dato è sicuramente importante.