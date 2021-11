Paura per Andrea Iannone: accusa un malore e finisce in infermeria

Andrea Iannone è stato vittima di un malore poco prima della messa in onda dell’ultima puntata di Ballando con le stelle

I problemi fisici continuano a tormentare Andrea Iannone, anche oggi che si è allontanato dalle piste del motociclismo per iniziare a calcare quelle da ballo, nella trasmissione televisiva Ballando con le stelle, su Rai 1, di cui è uno dei protagonisti.

All’inizio dell’ultima puntata di sabato 13 novembre, infatti, invece di presentarsi regolarmente in studio come tutti gli altri concorrenti, il Maniaco si è collegato dal lettino dell’infermeria. Colpa di un improvviso malore che ha accusato, poco prima della messa in onda, mandando in ansia l’intero studio televisivo.

Tensione in studio per le condizioni di Andrea Iannone

“Per precauzione il medico pensa sia giusto che si trattenga qui ancora qualche minuto”, ha raccontato in diretta Paolo Belli. “Se si calma tornerà, altrimenti è meglio che venga trasferito in ospedale, anche se lui dice che vorrebbe ballare”. Altrettanto visibilmente preoccupata la Lando, la maestra di danza (e forse anche flirt) di Iannone: “È arrivato che non stava bene, ma poi non l’ho più visto”.

Inizialmente si pensava ad una congestione, ma poi è stato lo stesso Andrea a parlare di un’altra versione, una volta superati i momenti più brutti: “Forse ho preso troppi antidolorifici per il braccio e mi hanno fatto male”. Evidentemente, un’ulteriore brutta eredità che gli giunge dal periodo in cui era pilota di MotoGP.

In seguito l’ex centauro si è ripreso ed è tornato a ballare, ma nelle ore e nei giorni successivi alla puntata si dovrà comunque sottoporre ad ulteriori accertamenti medici.

