F1 GP Qatar: programma e orari tv prove libere, qualifiche e gara

Il Circus vola dal Brasile al Qatar, per un Gp inedito. Qui di solito è la MotoGP a dare spettacolo. Ecco tutte le info per il weekend

Senza respiro. La F1 sta vivendo settimane intense, dove il paddock si muove senza sosta da un Paese all’altro per un finale di stagione che si fa sempre più avvincente. E dopo il Brasile, ecco arrivare il GP del Qatar, in programma dal 19 al 21 novembre.

Qatar, una edizione speciale

La gara non era prevista nel calendario originale, ma la cancellazione del GP d’Australia ha obbligato Liberty Media a guardarsi intorno per trovare un sostituto all’altezza. Ed ecco spuntare il circuito di Losail, località ben conosciuta dagli appassionati di MotoGP, visto che da anni ormai il via della stagione avviene proprio qui.

Il GP del Qatar 2021 sarà un’edizione straordinaria sì, ma in realtà dal 2023 la corsa diventerà parte integrante del Mondiale in pianta stabile. Sarà un inedito per tutti, quindi questo metterà ancor più pepe a un Mondiale fin qui ancora apertissimo. Mercedes e Red Bull proveranno ancora una volta a fare la differenza, con le monoposto della casa di Stoccarda che potrebbero essere favorite, visto il lungo rettilineo principale e i tratti veloci.

Si arriverà in Qatar con Max Verstappen e Lewis Hamilton separati da soli 14 punti, con l’inglese che arriva sulle ali dell’entusiasmo dopo la brillante conclusione del weekend del Brasile. Dietro gli occhi saranno per la sfida per il terzo posto nella classifica costruttori tra Ferrari e McLaren, con la Rossa avanti di 31.5 punti e che potrebbe ancora allungare. E con altri due GP ancora da disputare, rimanere già con questo vantaggio sarebbe fondamentale.

Il programma del GP del Qatar

Il Gran Premio del Qatar sarà trasmesso integralmente in diretta e in esclusiva da Sky Sport, mentre TV8 trasmetterà la differita delle qualifiche e della gara.

Venerdì 19 novembre

Ore 11:30, Prove libere 1

Ore 15:00, Prove libere 2

Sabato 20 novembre

Ore 12:00, Prove libere 3

Ore 15:00, Qualifiche

Domenica 21 novembre

Ore 15:00, Gara

