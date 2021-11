Cremonini e Vasco, le rockstar si inchinano a Valentino Rossi

Valentino Rossi omaggiato e celebrato da tutto il mondo per l’ultima gara in carriera. Il quotidiano La Stampa pubblica le lettere di Cremonini e Vasco Rossi

L’addio al MotoGP di Valentino Rossi è stata una grande festa alla quale hanno partecipato amici, tifosi e colleghi. Tanti i messaggi per rendere omaggio e celebrare una leggenda che ha fatto divertire il mondo intero per 26 anni. Tra i vari volti spicca quello del cantante e amico del Dottore, Cesare Cremonini. Sui social il cantautore ha scritto che ad ogni gara del ragazzo di Tavullia riesce “a sentire la vita che gli scorre dentro”.

La lettera di Cremonini

Sul quotidiano La Stampa, Cremonini ha dedicato all’amico pilota una lettera speciale: “Valentino lascia in eredità una intera nuova generazione di piloti. Anche in questo è stato un talento multisensoriale, come lo sono tutti gli artisti. Vale vede da un punto di vista quello che altri vedono solo da punti differenti”. Secondo Cesare sta provando sentimenti molto contrastanti in questo momento, ma non è certo un tipo da lacrime facili e scontata retorica, per fortuna, quindi gli verrà naturale inventare nuove sfide già da oggi. “Sono certo che verranno giorni ancora magnifici per lui in pista e per la sua nuova famiglia e glielo auguro con tutto il cuore. Se lo merita”.

Da Vasco Rossi a Valentino Rossi

Anche Vasco Rossi, che conobbe Valentino Rossi nel ’96, sul quotidiano La Stampa ha scritto una breve lettera al pilota di Tavullia: “Caro Valentino, tu sei stato e sei il migliore di tutti. Di tutti i tempi. Sei stato e sei imbattibile e indimenticabile. E adesso qualsiasi cosa farai, qualsiasi cosa deciderai di fare, ecco credo che sarà sicuramente un altro successo. Tu entri nella storia dei campioni, dei veri campioni. Sei il migliore di tutti i tempi e qualsiasi cosa deciderai di fare adesso che scendi dalla moto da corsa la farai sicuramente al meglio e avrai grandi successi… anche come papà. Grazie Valentino”.

