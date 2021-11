Pazzo Brasile per Hamilton: dopo la vittoria arriva una multa

In un saliscendi di emozioni, ad Interlagos Hamilton non si è fatto mancare nulla e dopo il GP è arrivata pure una multa.

Una cosa è sicura, il weekend di San Paolo del 2021 Lewis Hamilton se lo ricorderà molto a lungo. Più che un fine settimana da Mercedes, il suo è parso uno dei tanti vissuti nel 2007 con la McLaren, quando, novellino della F1, ne combinava di tutti i colori venendo costantemente punito dai commissari.

Facendo un riepilogo di quanto gli è capitato in Brasile, dopo aver firmato il miglior tempo nelle qualifiche è stato costretto a scattare dall’ultima piazza nella mini-gara del sabato pomeriggio a causa di un’irregolarità all’alettone, mentre domenica è partito decimo a seguito di una penalità di 5 posizioni per la sostituzione dell’ICE. In entrambi i casi, il britannico ha dato dimostrazione del proprio valore e del perché vanta sette titoli iridati con una serie di sorpassi di alto livello. Dunque, in preda all’euforia per il successo conquistato a sorpresa e per le montagne russe, si è lasciato andare ad un’infrazione che gli è valsa una multa.

L’indagine avviata al traguardo dalla FIA

Ad attrarre l’attenzione del collegio giudicante la bandiera brasiliana sventolata nel giro d’onore, in omaggio a Senna e al pubblico che lo ha sostenuto in ogni curva, ma anche le cinture di sicurezza che, in quel frangente, sarebbero state slacciate.

Analizzate le immagini della tornata di rientro del #44 il board ha confermato il mancato rispetto dell’articolo 4, Appendice L, Paragrafo III secondo cui, “i piloti devono essere adeguatamente trattenuti al loro sedile in conformità con il regolamento tecnico in ogni momento durante un evento, in pit lane o in prova”.

Una leggerezza, questa, che è costata ad Ham 5.000 euro di pena pecuniaria. Nulla per uno che prende il suo stipendio e soprattutto in confronto ai 50.000 dati a Verstappen per aver toccato la sua Freccia Nera in regime di parco chiuso dopo la sessione di qualifica.

