MotoGP Valencia, Warm-up: tempi e classifica finale

Tempi e classifica del warm-up di Valencia. Suzuki si sveglia con un buon ritmo, ma l’attenzione è tutta per Valentino Rossi.

Ultimo warm-up del campionato MotoGP 2021, ultimo warm-up in carriera per Valentino Rossi. Tutti i piloti dell’Academy indosseranno un casco speciale in onore del nove volte campione del mondo: “Un’idea che abbiamo avuto in palestra, quando lui non c’era. Siamo andati ieri sera nel suo motorhome e glieli abbiamo tirati fuori dalle borse. Ognuno di noi ha fatto un casco vincente per Vale”, racconta Marco Bezzecchi a Sky Sport MotoGP.

Temperature piuttosto basse a Valencia, per la gara di oggi si prevede la mescola media al posteriore e la hard all’anteriore come opzione largamente scelta da quasi tutti i piloti. Non è in pista Pol Espargarò, anche se le sue condizioni non sono preoccupanti. Non ha ricevuto il “fit” e quindi lo rivedremo in azione con la sua Honda RC213V giovedì prossimo per il test di Jerez. Box Honda senza piloti, dal momento che anche Marc Marquez è rimasto a casa dopo l’infortunio in allenamento di due settimane fa.

Tante personalità presenti nel paddock anche di calibro storico, fra cui Casey Stoner Dani Pedrosa, Jorge Lorenzo. Dopo la bandiera a scacchi ci sarà una grossa sorpresa per Valentino Rossi, ma nessuno vuole anticipare nulla. “Non posso dire nulla. Faremo sicuramente qualcosa, aspettate e vedrete”, ha sussurrato Andrea Dovizioso.

Si sveglia bene Joan Mir che martella ottimi giri e firma il miglior tempo del warm-up in 1’31″08. Secondo crono per Taka Nakagami a 148 millesimi, seguito da Alex Rins e Pecco Bagnaia, che chiude con un distacco di 271 millesimi. Bene Enea Bastianini in sesta posizione. 16° Valentino Rossi davanti a Danilo Petrucci