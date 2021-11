Moto2, ufficializzati i piloti del nuovo team Yamaha VR46 Master Camp

Sulla griglia Moto2 del 2022 ci sarà anche il team Yamaha VR46 Master Camp e sono stati annunciati Manu Gonzalez e Keminth Kubo come piloti.

Il progetto Yamaha VR46 Master Camp, dopo i cinque anni di esperienza nel CEV, sale a un nuovo livello nel 2022. Infatti, il team approderà nel campionato mondiale Moto2.

Da anni Yamaha Motor e VR46 collaborano per la crescita di giovani piloti. Ora hanno deciso di fare un ulteriore passo avanti. La casa di Iwata finanzierà la squadra, in quanto proprietaria di essa, mentre la struttura di Valentino Rossi sarà responsabile della gestione. Coinvolte nel progetto anche Thai Yamaha, Yamaha Motor Europe e Yamaha Motor Racing.

Il direttore sportivo sarà Gelete Nieto, mentre i piloti saranno Manuel Gonzalez e Keminth Kubo. Lo spagnolo nel 2019 ha vinto il titolo mondiale Supersport 300, poi è passato alla Supersport 600 dove in questa stagione è cresciuto molto ed è terzo in classifica. Invece il thailandese, che prese parte alla quinta edizione del Yamaha VR46 Master Camp a Tavullia nel 2018, negli ultimi tre anni ha corso nel CEV Moto2.

Gonzalez è entusiasta di correre in Moto2 nella prossima stagione: «Sono molto contento per questo nuovo progetto e per la grande opportunità che ho ricevuto. Sarà un grande passo per la mia carriera, imparerò molto e mi divertirò. Darò il massimo per crescere in questo mondo. Un grande ‘Grazie’ a Yamaha e VR46 per aver creduto in me. E, naturalmente, molte grazie alla famiglia Rovelli per tutto il loro supporto».

Kubo a sua volta è molto felice di intraprendere un nuovo step della sua carriera: «Vorrei ringraziare Yamaha Motor Company, VR46 e Thai Yamaha Motor per avermi supportato nel seguire il mio sogno. Poter gareggiare nel Campionato del Mondo mi dà grande entusiasmo. È stato il mio obiettivo per tutta la mia carriera agonistica. Ci saranno molte sfide, ma farò del mio meglio. Grazie! È sicuramente il mio sogno e obiettivo nella vita».