F1 GP Brasile, Gara: risultati e classifica finale

Si è concluso un GP del Brasile entusiasmante solo per la grande battaglia tra Verstappen e Hamilton per il successo.

Tutto è pronto per il GP del Brasile. Bottas partirà dalla pole position al fianco di Verstappen. Hamilton scatterà invece dalla decima piazzola per la sostituzione dell’ICE sulla sua W12 e Raikkonen dalla pit lane per un cambio di specifica dell’alettone della sua Alfa.

Semafori spenti! Verstappen supera Bottas e anche Perez inifila il finnico. Ottimo spunto di Hamilton che è già settimo. Foratura per la McLaren di Norris dopo un contatto con l’ala di Sainz.

Al giro 5 Lewis è terzo dopo l’ordine di scuderia impartito a Valtteri. Intanto saltano pezzi di carbonio dall’Alpha Tauri di Yuki Tsunoda dopo una collisione con l’Aston Martin di Stroll.

Al giro 7 Safety Car in pista per i tanti detriti lasciati dalla AT02.

Alla ripartenza Max resta davanti a Sergio e a Lewis. Charles tenta di insidiare Valtteri. In fondo al gruppo crash tra Raikkonen e Schumacher che perde l’ala anteriore. Virtual Safety Car attivata.

10″ di penalità per Tsunoda per aver il contatto con Lance.

Lewis passa all’esterno Checo, ma il messicano risponde sfruttando il DRS.

Perez chiede al box di far rallentare Verstappen così da usufruire del DRS. Poco dopo Ham ha la meglio.

Bel sorpasso di Ricciardo su Vettel. L’australiano della McLaren è settimo a ridosso delle due Ferrari.

Al giro 27 Ham e Sainz al pit stop. L’inglese su hard è 6°, lo spagnolo su medie 13°.

Sosta anche per Verstappen. L’olandese su dure, riesce a mantenere la posizione.

Anche Checo monta le hard. Medie per Charles.

Al giro 30 entra Valtteri in regime di VSC per i pezzi persi da Stroll.

Alla tornata 38 cambio gomme per Norris, oggi incolore rispetto al solito.

Al giro 41 Verstappen entra e rimette le hard. Subito dopo è il turno di Bottas.

Perez mette le dure fresche. Intanto Max è il più veloce in pista.

Al giro 44 sosta per Ham. Hard pure per lui.

I piloti Mercedes concordano sulla strategia sbagliata dal team. Per il #77 è stata buttata una doppietta.

Hamilton mostra tutta la sua preoccupazione via radio, mentre Verstappen non è lontano. Ferrari stabili in quinta e sesta piazza.

1’11″983 per Lewis ormai sugli scarichi dell’avversario.

Al giro 48 arriva l’attacco. Il pilota Red Bull porta fuori traiettoria l’inglese. L’episodio viene annotato dalla FIA.

Ritiro per Stroll.

Leclerc si ferma al giro 53. Per lui di nuovo gomme dure. La FIA archivia l’episodio Hamilton – Verstappen.

Alla tornata 58 Hamilton prova un attacco sull’avversario.

Al giro 59 il #44 passa in testa, le tribune esplodono, così come il garage della Stella.

Un Wolff scatenato chiede a Bottas di andare a prendere Verstappen.

Battaglia tra Ocon e Gasly che si “baciano”. Alpha Tauri in ripresa. Pierre si mangia prima Esteban e poi Alonso.

Intanto a Max è stata data la bandiera bianca e nera per aver zigzagato sul rettilineo.

A 5 giri dalla fine il sette volte iridato ha già 6″ di vantaggio.

Lewis chiede in che posizione si trova Bottas.

Perez mette la gomma soft per tentare il giro veloce.

Bandiera a scacchi! Splendida vittoria di Lewis Hamilton davanti a Max Verstappen e Valtteri Bottas. Quinto Charles Leclerc, poi Carlos Sainz. Nei 10 Gasly, le due Alpine e Norris.

1’11″010 per Perez che guadagna un punto extra.