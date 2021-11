Tempi e classifica della terza sessione di prove libere MotoGP del Gran Premio di Valencia. Paura per Pol Espargarò che esce in barella.

Terza sessione di prove libere MotoGP al Ricardo Tormo di Valencia, dove finalmente la pioggia dà una tregua e splende il sole, anche se le temperature dell’asfalto restano piuttosto basse. Fra i temi del giorno c’è il possibile nome su cui Suzuki starebbe pensando per affidare la carica del team manager: da escludere categoricamente un ritorno di Davide Brivio, si fa avanti l’ipotesi Livio Suppo, anche se si tratta soltanto di una voce di corridoio.

Brutta caduta per Pol Espargarò alla curva 13: il pilota Honda ha preso una gran botta e viene portato via in barella verso il Centro medico del circuito. Jack Miller si conferma in gran forma sull’asfalto di Cheste e piazza 1’30″5 che gli vale il miglior crono del mattino, davanti a Franco Morbidelli che segue a 67 millesimi. Nel finale guizzo di Aleix Espargarò con la sua Aprilia RS-GP che ferma il cronometro a 1’30″529 e beffa l’australiano della Ducati per soli 18 millesimi.

Buona la progressione di Valentino Rossi che riesce a centrare la top-10 sul filo del rasoio con un gap di 296 millesimi dal best lap. Il campione di Tavullia centra l’accesso diretto al Q2.