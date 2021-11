La Fia non perdona: per Hamilton e Verstappen arrivano penalità severe

E’ finalmente arrivata la decisione della Federazione sui casi Hamilton e Verstappen esplosi dopo le qualifiche di Interlagos.

Ci è andata giù pesante la FIA sia con Hamilton, sia con Verstappen per i due fatti che hanno monopolizzato le discussioni del paddock di San Paolo tra ieri e questo sabato.

Riassumendo la vicenda la W12 del sette volte iridato avrebbe mostrato un’apertura del DRS troppo ampia per essere regolare, mentre l’olandese, al termine dei 60′ di prove sarebbe andato vicino alla vettura del rivale toccandola malgrado il divieto imposto dal regolamento.

Posti entrambi sotto investigazione, i federali hanno deciso soltanto adesso sulle rispettive sorti.

Punizione severa per Lewis e Max

Cominciando dall’asso di Stevenage, la Federazione dopo le dovute verifiche sulla sua monoposto, ha confermato l’infrazione del regolamento in quanto l’apertura del flap posteriore è stata risultata eccessiva nella sua parte più esterna. Per questo il britannico, che venerdì sera aveva firmato la pole position per Sprint Qualifying, è stato squalificato come previsto nei casi di non conformità tecnica.

Si mette dunque male per la Mercedes che non solo dovrà scattare ultima con il suo driver di riferimento che si sta giocando il titolo, ma nell’evento principale di domenica, avrà pure le 5 posizioni di penalità da scontare per la sostituzione del motore a combustione interna sempre sulla vettura #44.

Per quanto concerne l’olandese, invece, l’imitazione di Vettel in versione estrema in quanto all’osservazione da vicino delle differenze tra le auto in regime di parco chiuso, ha aggiunto il tocco, non gli ha portato bene. Certo, per lui non è arrivato alcun provvedimento di peso, ma comunque una multa “salata” di 50.000 euro. Questo perché secondo i commissari il #33 ha fatto qualcosa di proibito senza però danneggiare la macchina del collega. Nel male e paradossalmente questo episodio potrebbe aiutarlo ad avvicinarsi al mondiale.

Chiara Rainis