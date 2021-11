F1 GP Brasile, Sprint Qualifying: risultati e classifica finale

E’ terminata una Sprint Qualifying che ha visto Hamilton grande attore grazie ad una rimonta scatenata, Ferrari sul podio.

Con una torcida scatenata, Verstappen poleman per promozione ed Hamilton arretrato in fondo griglia a seguito della decisione della FIA relativa all’irregolarità del suo alettone è partita la gara da 100 km che definirà la griglia per l’evento principale di domenica.

Semafori spenti! Bottas prende il comando seguito dal ferrarista Sainz aiutato dalla gomme soft. Max va largo dopo una toccata con Carlos, ma rientra comunque terzo. Quinto Leclerc con le medie. Contatto tra le due Alfa, Raikkonen si gira e si ritrova ultimo.

Al giro 3 Lewis è già 14°.

1’12″357 per Ham che ha passato pure Giovinazzi ed è 12°. Anche Raikkonen ha superato le due Haas ed è alla caccia di Russell, finora meno competitivo del compagno di squadra Latifi.

Al giro 9 ruotate tra Leclerc e Norris. L’inglese della McLaren supera il monegasco.

Quando siamo a metà gara Bottas precede Verstappen, Sainz, Perez, Norris, Leclerc, Gasly, Ocon ,Vettel ed Hamilton che passa con forza Ricciardo.

Al giro 15 Ham supera anche Vettel ed è nono. Raikkonen invece non riesce a recuperare dalla diciottesima piazza.

Lewis infila un Ocon che sembra fermo. Il valore della W12 si mostra tutto.

Ottimo anche il sorpasso su Gasly. Rispetto a venerdì l’Alpha Tauri è meno reattiva.

Al giro 18 Sainz si lamenta delle gomme.

All’uscita dalla S di Senna il #44 infila senza troppi complimenti Charles.

all’ultimo giro Hamilton passa Lando e il pubblico esplode. Il britannico ha fatto una grandissima corsa.

Bandiera a scacchi! Valtteri Bottas vince davanti alla Red Bull di Max Verstappen e alla Ferrari di Carlos Sainz. Poi Sergio Perez e Lewis Hamilton che domani però scatterà 10° a causa della penalità di 5 posizioni per la sostituzione dell’ICE. Performance mediocre di Leclerc, settimo e in crisi con le coperture medie.