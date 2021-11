Bastianini arrabbiato dopo le qualifiche: “Non siamo a posto”

Enea Bastianini arrabbiato dopo le qualifiche di Valencia. Il rookie partirà dalle retrovie e vede sfumare un importante traguardo.

Una delle peggiori qualifiche di sempre per Enea Bastianini che al GP di Valencia scatterà dalla 18esima posizione in griglia. Il week-end del pilota del team Esponsorama Avintia non è mai decollato, sempre nelle ultime posizioni di classifica dal venerdì. Complice una Desmosedici GP19 che mal si adatta a questo tracciato e di uno stile di guida poco amichevole a questo layout.

Al termine delle qualifiche il ‘Bestia’ è sconsolato e arrabbiato. “Sono molto adirato, non siamo a posto, non riesco a guidare come mio solito. Una cosa del genere non è mai avvenuta dall’inizio del Mondiale. Su questo tracciato non riesco a guidare, l’ho capito già ieri, nei pochi giri fatti sull’asciutto avevo intuito che siamo in difficoltà. Abbiamo provato a cambiare la moto, abbiamo modificato tutto e non è successo niente. Presumo che domani sarà la peggior gara della mia avventura in MotoGP. Purtroppo non ci saranno rimonte”.

Davvero difficile immaginare un buon risultato dopo due giorni in salita. Enea Bastianini vede sfumare il titolo di “rookie of the year” dove attualmente è ancora avanti in classifica, ma di soli due punti su Jorge Martin, che invece scatterà dalla pole position. “Non capisco perché su questa pista stiamo faticando tantissimo. Poi diciamo pure che non si addice perfettamente al mio stile di guida, due cose che sommate insieme… Mi dispiace, perché volevo chiudere in bellezza, ma qui sarà molto difficile – ha concluso Enea -. Cerco di essere ottimista, ma una chiusura di stagione così proprio non ci voleva”.