Team VR46: Pablo Nieto annuncia i piloti del 2022

Pablo Nieto, team manager dello Sky Racing Team VR46, conferma quelli che saranno i piloti della squadra in Moto2 e MotoGP nel 2022.

In attesa di conoscere ufficialmente quali saranno il main sponsor e gli altri partner, il team VR46 ha confermato chi saranno i piloti Moto2 e MotoGP nel 2022.

Pablo Nieto ai microfoni del sito ufficiale MotoGP.com ha detto quanto segue da Valencia: «Ora siamo qui per questo gran premio, la prossima settimana saremo impegnati nei test MotoGP e come tutti sanno saremo in pista con Marini e Bezzecchi. L’anno prossimo Marco sarà il compagno di box di Luca. In Moto2 ci sarà Antonelli».

Il team manager della squadra VR46 ha annunciato quello che già si sapeva: Marco Bezzecchi affiancherà Luca Marini nella top class. Il 23enne di Rimini sarà uno dei rookie della prossima stagione, dove vedremo al debutto anche colleghi come Remy Gardner, Raul Fernandez, Fabio Di Giannantonio e Darryn Binder.

Guiderà una Ducati Desmosedici GP21 già a partire dal test di Jerez, dove anche Marini guiderà la stessa moto. Al box avrà Matteo Flamigni come capotecnico. Il fratello di Valentino Rossi utilizzerà la GP22 solo l’anno prossimo e il suo capotecnico sarà David Munoz, quello attuale del Dottore.

Esordiente lo sarà anche Niccolò Antonelli, ma in Moto2. Dopo dieci anni in Moto3, il 25enne di Cattolica cambia categoria e andrà ad affiancare il confermato Celestino Vietti, che nel 2022 sarà atteso a una seconda stagione di crescita nella classe intermedia.