Superbike, il team MIE Honda annuncia i piloti del 2022

Il MIE Racing Honda Team ha comunicato in via ufficiale chi saranno i piloti sulle CBR1000RR-R Fireblade in Superbike nel 2022: Mercado e Syahrin.

Il team MIE Racing Honda ha ufficializzato i piloti che correranno per la squadra nel Mondiale Superbike 2022. Si tratta di Leandro Mercado e Hafizh Syahrin.

La formazione di Midori Moriwaki ha decido di raddoppiare le CBR1000RR-R Fireblade in pista. Una verrà affidata nuovamente al pilota argentino, confermato dopo la stagione 2021, e l’altra invece alla new entry malese.

SBK, Mercado e Syahrin felici di correre con MIE Honda

Il rinnovo di contratto di Mercado era atteso ed è arrivato. Il pilota argentino è soddisfatto della conferma: «Sono molto felice di continuare con MIE Racing Honda Team e con questo progetto nel Mondiale Superbike. Penso che abbiamo fatto un buon lavoro quest’anno e fatto progressi consistenti. Ma abbiamo ancora molto da fare e da dare. Possiamo e dobbiamo ottenere risultati migliori, sono molto motivato e darò il 100%».

Syahrin è molto contento di approdare nel campionato mondiale SBK, dopo le avventure avute in Moto2 e MotoGP: «Ringrazio il team, Midori Moriwaki in particolare, e la Honda per la fiducia. Sono sicuro che potremo lavorare bene insieme e produrre buoni risultati. Farò del mio meglio, come sempre. Per me questa è una nuova sfida e non vedo l’ora di iniziare».