Tempi e classifica delle Prove Libere1 del GP di Valencia. Tante cadute in una mattina di pioggia al Ricardo Tormo di Valencia.

Ultimo week-end di MotoGP al Ricardo Tormo di Valencia, ultima uscita ufficiale per Valentino Rossi che ieri è stato omaggiato dalla Dorna con tanti momenti a lui dedicati, tra cui l’esposizione delle nove moto con cui ha vinto i nove titoli iridati dalla classe 125 alla MotoGP. Piove in questo venerdì mattina e le temperature dell’asfalto sono piuttosto basse (14° C circa).

Manto scivoloso, cadute nelle fasi iniziali per Danilo Petrucci e Pecco Bagnaia ma senza conseguenze rilevanti. La pioggia ha spiazzato un po’ team e piloti, ma anche Michelin che però non si fa trovare impreparata: “”Non era prevista questa pioggia, ma abbiamo gomme soft che sono valide per una FP1 – ha detto Piero Taramasso a Sky Sport MotoGP -. I tempi sono buoni, siamo a una decina di secondi dai tempi sull’asciutto. E’ una pista che ci mette tanto per asciugare, nelle FP2 potremo avere condizioni miste”.

Jack Miller si esalta quando le condizioni si fanno difficili e piazza 1’40″7, anche se a 4 minuti dal termine della sessione riporta una scivolata dopo aver invaso la zona rossa alla curva 1. Cade anche Luca Marini nel finale alla curva 6. Le Prove Libere1 si chiudono con il best lap di Iker Lecuona, anche lui all’ultimo Gran Premio in MotoGP prima di passare alla Superbike. Segue Miller a 155 millesimi, 3° Miguel Oliveira. A seguire Zarco, Mir e Bagnaia. Ultimo Valentino Rossi che ha preferito compiere pochissimi giri con la sua Yamaha M1.