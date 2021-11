F1 GP Brasile, Qualifiche: tempi e classifica finale

Terminate le qualifiche di San Paolo in vista della mini gara di sabato pomeriggio. Alpha Tauri in gran forma.

Dopo una prima sessione di prove libere sul circuito di Interlagos terminata con la Mercedes al comando prendono il via le qualifiche che determineranno l’ordine di partenza della Sprint Qualifying di sabato pomeriggio.

Q1 – Al semaforo verde le Ferrari non perdono tempo e si lanciano subito alla ricerca del tempo. 1’10″062 per Gasly, poi però arriva la McLaren di Norris e subito dopo con un 1’09″329 la Red Bull di Verstappen su mescola soffice. Brivido per Mazepin che perde il controllo della sua Haas, ma riesce poi a controllarla.1’08″824 per Hamilton su mescola soft. Tempo cancellato per la Ferrari di Leclerc. A poco meno di 2′ dalla fine il monegasco riesce a risalire in terza piazza e a scongiurare l’eliminazione.

Bandiera a scacchi! Hamilton precede le due Ferrari di Sainz e Leclerc. Solo sesto Verstappen. Salve entrambe le Alfa Romeo, con un ottimo spunto di Giovinazzi, addirittura settimo.

Fuori le due Haas, le Williams e l’Aston Martin di Stroll.

Q2 – si riparte. Ham al top, ma il suo crono viene cancellato per aver superato i limiti della pista. Bottas eredita la prima piazza. Poco dopo il finnico viene scavalcato da Gasly, piuttosto a suo agio sulla pista brasiliana in cui aveva chiuso a podio nel 2019. Il francese dell’Alpha Tauri superato da Verstappen con un 1’08″567 su soft. 1’08″386 per Ham.

Bandiera a scacchi! Hamilton precede Bottas e Verstappen. Leclerc quarto e ottavo Sainz.

Eliminate le due Alfa Romeo, l’Alpha Tauri di Tsunoda, l’Aston Martin di Vettel e l’Alpine di Ocon.

Q3 – Inizia il countdown ma nessuno sembra aver voglia di scendere in pista. gli ultimi minuti saranno davvero intensi. Ed è Leclerc ad aprire le danze assieme al compagno di squadra Sainz e poi pian piano tutti gli altri. 1’08″107 per Hamilton su soft, quindi Verstappen e Bottas. Max si lamenta per il surriscaldamento delle coperture. A 3′ dalla fine Sainz è sesto e Leclerc decimo.

Bandiera a scacchi! Super pole di Lewis Hamilton che firma un 1’07″934 davanti alla Red Bull di Max Verstappen e alla Mercedes di Valtteri Bottas. Sesto posto per Carlos Sainz a precedere Charles Leclerc.