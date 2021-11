La doppia sosta del Circus in Italia potrebbe durare poco. Se Imola farà grandi investimenti, Monza è a rischio.

Venti milioni di euro in quattro anni. Questa è la cifra che il Governo italiano sborserà per permettere all’Emilia Romagna di avere un suo appuntamento iridato nel calendario della F1. Stando alla bozza del documento che, in attesa di passare alle Camere, spiega le motivazioni di un simile esborso, l’evento automobilistico rivestirebbe “un ruolo importante per il settore sportivo, turistico ed economico, nonché per l’immagine del Paese in ambito internazionale”.

In pratica, per dopo lo stallo dovuto al Covid che ha costretto il congelamento degli spostamenti, si pensa in questo modo di agevolare la ripresa finanziaria e incentivare i viaggi verso la nostra nazione.

Dunque, l’esecutivo ha deciso di dare l’ok all’ACI per quanto riguarda il proprio sostegno alle spese di “organizzazione e gestione della manifestazione per il periodo di vigenza del rapporto di concessione con la F1”, per un totale di 5 milioni di euro ad edizione dal 2022 al 2025.

Per Monza è tutta un’altra storia

Ma se per l’Enzo e Dino Ferrari tutto sembra procedere per il verso giusto e in pieno entusiasmo, non lo stesso di può dire del tracciato brianzolo, sempre con i nuvoloni minacciosi sulla testa. Chi si è potuto recare quest’anno al GP della classe regina sa che nessuno dei noti problemi che attanagliano la manifestazione da tempo è stato risolto e anche se il capo dell’Automobile Club Angelo Sticchi Damiani ha tranquillizzato tutti sulla sua permanenza nel campionato i dubbi rimangono.

“La pista necessita di diversi lavori di ammodernamento. Tuttavia, non essendo noi i proprietari non possiamo intervenire”, ha sostenuto il Presidente riassumendo i ritocchi da fare nell’asfaltatura del circuito e nel rifacimento di tribune e sottopassi.

“Per adesso ci sono i progetti e la Regione ha fatto la sua parte, però ora deve intervenire il Governo”, ha di nuovo bussato cassa ai grandi l’ingegnere affermando che in un momento tanto delicato del mondo reperire le risorse è pressoché un’impresa.

Chiara Rainis