Caso Giovinazzi, interviene Lapo Elkann in sua difesa

I presunti sabotaggi a Giovinazzi hanno attratto l’attenzione di Lapo Elkann, ma per l’italiano il destino sembra scritto.

L’ennesima strategia fallimentare confezionata ad hoc in Messico dal box Alfa Romeo per impedire ad Antonio Giovinazzi di finire in top 10 non ha lasciato indifferente il pubblico e i rappresentati della famiglia Agnelli, forse perché visto l’ottimo ottavo posto guadagnato da Raikkonen e il passo dimostrato dal pugliese sin dall’avvio di gara, il potenziale per un doppio piazzamento nei punti ci sarebbe stato tutto, oltre ad essere pienamente meritato.

Certo, non è la prima volta con un team di F1 si autodanneggia per mettere in difficoltà il pilota considerato zavorra e da scaricare, ma quanto sta accadendo al 27enne è davvero eclatante.

Di solito mite ed educato, alla bandiera a scacchi del round all’Hermanos Rodriguez il #99 non è riuscito a tacere e dopo aver ironicamente reso merito al muretto, si è lamentato pubblicamente davanti ai media.

A questo grido d’aiuto che probabilmente non ha avrà buon esito ha risposto Lapo Elkann, unico vero appassionato di motori del gruppo che regge FCA, sostenendo di avere un grande rispetto per il capo del Biscione, ovvero Frederic Vasseur, ma di non capire per nulla le motivazioni di tanta cattiveria nei confronti del driver di Martina Franca.

“E’ triste e fa arrabbiare”, ha scritto su Twitter a proposito della situazione. “Io sto con lui. Un talento italiano che merita l’affetto di noi tifosi. Forza!”.

Tramontata l’operazione Andretti che avrebbe portato con sé l’americano Colton Herta al suo posto, il sedile di Bon Giovi dovrebbe andare al francese amico del boss Teo Pourchaire, o al ricco cinese Guanyu Zhou.

La sensazione, come detto, è che qualsiasi appello a favore dell’unico rappresentante tricolore nel Circus cadrà nel vuoto. In ogni caso a breve sapremo la verità dato che l’annuncio definitivo verrà fatto martedì prossimo dopo il GP del Brasile.

Chiara Rainis