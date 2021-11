Danilo Petrucci chiuderà l’avventura in MotoGP dopo il GP di Valencia. KTM dà l’annuncio ufficiale: per Petrux inizia una nuova avventura.

A Valencia Danilo Petrucci chiuderà la sua decennale carriera in MotoGP, sarà il suo ultimo Gran Premio dopo una carriera in cui ha raccolto due vittorie e dieci podi. Purtroppo le situazioni di mercato hanno spinto fuori dal box Tech3 il pilota ternano, ma già dalla prossima settimana intraprenderà una nuova avventura professionale in vista del Rally Dakar.

KTM dirama l’annuncio ufficiale, sarà Petrux a vestire i colori del Tech3 KTM Factory Racing Team sulle due del deserto. Non appena appenderà la tuta di pelle a Valencia il 14 novembre, Danilo avrà un programma molto fitto di allenamenti per arrivare alla sua prima Dakar il più preparato possibile. Nelle scorse settimane ha già avuto un primo contatto con la KTM 450 RALLY che guiderà alla Dakar, in programma dal 1° gennaio, contando su maestri di eccezione come Matthias Walkner, Toby Price e Kevin Benavides.

Gennaio nel deserto

Una nuova esperienza che Danilo Petrucci intraprenderà con grande entusiasmo. “Per me è davvero un sogno che si avvera correre la Dakar”, ha detto il pilota italiano. “È un evento che ho sempre voluto fare fin da bambino quando guardavo i video del Rally Dakar degli anni ’80 e ’90. Ora, grazie a KTM, questo sogno si sta avverando”.

La casa austriaca si è affidata all’esperienza del pilota umbro per alimentare il progetto off-road di cui è leader mondiale. “Innanzitutto vorrei ringraziare KTM per questa grande opportunità… Il mio obiettivo principale è finire la gara e godermela. Il primo approccio è stato allenarmi su un roadbook con Jordi, ha gareggiato in questa gara molte volte ed è finito sul podio, quindi è stato fantastico il suo aiuto per imparare quest’arte molto speciale”.