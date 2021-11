Valentino Rossi sgrida il giovane pilota: “Rispetto per chi si fa il c**o”

Anche Valentino Rossi se l’è presa con un giovane pilota finito sotto i riflettori per un incidente che ha superato il limite

Tutti contro Darryn Binder. Il pilota della Moto3 è salito alle cronache per aver steso Dennis Foggia nell’ultimo giro della gara di Portimao, regalando così il titolo a Pedro Acosta, comunque grande protagonista della stagione nonostante il recupero messo in atto dal pilota italiano negli ultimi gran premi. Una manovra che non è piaciuta a nessuno dei piloti del paddock. E anche a Valentino Rossi.

Valentino Rossi contro Binder

L’incidente in Portogallo è solo l’ultimo di una serie nella Moto3, che ha evidenziato il carattere troppo irruento di tanti giovani piloti. manca, secondo i più esperti, il senso del limite, soprattutto il timore di farsi male. E questo è un qualcosa che sta mettendo in allarme tutti. E lo stesso Valentino Rossi ha enfatizzato il comportamento di Binder, visto il suo imminente passaggio in MotoGP proprio in quello che è ora il suo team.

“Dietro al passaggio di Darryn Binder nella classe regina ci sono delle dinamiche, visto che è molto ben voluto dal team Petronas e pensano che sia veloce”, ha detto il Dottore. “Il problema secondo me è che in Moto3 così come in altre categorie ci sono dei piloti che sono molto aggressivi e sono sempre gli stessi“.

Foggia, un campionato rovinato

In particolare la manovra di Binder è risultata incomprensibile agli occhi di Valentino Rossi per il significato che aveva la gara per il suo ex pupillo nell’Academy Foggia, che si stava giocando le ultime chance di titolo.

“Bisognerebbe parlare pilota per pilota per avere più rispetto in pista, soprattutto verso due che si giocano il Mondiale, in questo caso Foggia, che ha lavorato, si è fatto il c**o tutto l’anno, con il suo team che ha speso i soldi e lavorato ed essere stesi così alla penultima gara, senza un apparente motivo fa male”, ha detto Rossi. Intanto Binder c’ha provato a chiedere scusa a Foggia ma nel dopo gara è stato allontanato dagli uomini del team Leopard. Vedremo se nelle prossime ore qualcuno si incaricherà di questa “ramanzina” al pilota.

