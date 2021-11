Stefan Bradl lotta con i big: “Che piacere sfidare Valentino Rossi”

Stefan Bradl chiamato all’ultimo minuto per sostituire Marc Marquez, si è ritrovato a lottare con Rossi, Morbidelli e Dovizioso.

Stefan Bradl si è classificato 15° al Gran Premio di Algarve, un’esperienza incredibile e inattesa per il collaudatore tedesco che ha sostituito Marc Marquez. Una gara incredibile per il tester HRC che si è ritrovato a duellare con Franco Morbidelli, Andrea Dovizioso e Valentino Rossi, seppure nelle retrovie. “Il duello con Valentino è stato qualcosa di speciale per me. Mi sono divertito molto”, ha detto Bradl. “Nella sua penultima gara, prima che si ritiri dalle corse tra una settimana a Valencia, ho avuto il piacere di combattere ancora una volta questa leggenda in pista”.

Inverno in pista per Bradl

Il collaudatore ha centrato la zona punti nonostante in questo periodo non fosse particolarmente in forma per sostenere un week-end di gara. Ma l’imprevisto di Marc Marquez ha spinto la Honda a proporgli la sella libera che potrebbe essere a sua disposizione anche a Valencia, dal momento che restano forti dubbi sulla presenza del Cabroncito. “Mi è piaciuta molto la gara, anche se ultimamente non sono stato completamente concentrato sulle corse. Fine settimana di gara come questo aiutano anche con i test, quindi sono stati tre giorni molto proficui per tutta la squadra”, ha aggiunto Stefan Bradl.

L’estrema pista portoghese ha però causato qualche problema al tedesco. “Ho avuto dolori alle braccia. Non sono riuscito a prepararmi abbastanza bene. Sono comunque contento del fine settimana perché non ho commesso errori e sono stato veloce”. La RC213V continua nel suo stato di evoluzione verso il 2022. “La moto è cambiata molto rispetto all’inizio della stagione. C’erano già molte modifiche al telaio e ad altre aree a metà stagione”. Stefan Bradl sarà impegnato anche a Jerez e in un test privato a dicembre. “Non c’è nessuna pausa invernale per me. Ci aspetta un inverno stressante”.