La “rimontina” di Bastianini: ora si gioca un titolo importante

Enea Bastianini centra una buona top-10 ad Algarve e nell’ultim oround di Valencia correrà per un traguardo ambizioso.

Nonostante un week-end portoghese non facile Enea Bastianini riesce a piazzarsi nella top-10 e resta davanti a Jorge Martin nella classifica per il “best rookie“. Il pilota del team Avintia conserva 3 punti di vantaggio sul madrileno del team Pramac e si giocherà l’ambizioso traguardo nell’ultima gara al Ricardo Tormo di Valencia.

Una top-10 importante

Partito dalla 13esima posizione in griglia ha guadagnato alcune posizioni nel corso dei 25 giri di gara. “Abbiamo fatto una rimontina. Non era per nulla scontato la top-10, abbiamo fatto un week-end faticando, senza mai trovare la quadra. Alla fine sono contento, la gara non è stata delle più belle, non avevo un grande feeling come nelle ultime tre o quattro ore. Pompava tanto, nei primi giri non riuscivo a staccare, non eravamo a posto, però succede, l’importante è imparare e continuare a lavorare bene come stiamo comunque facendo. A Valencia – sottolinea Enea Bastianini – cercheremo di ritornare nelle posizioni che mi piacciono”.

La sfida con Jorge Martin si preannuncia davvero interessante, ma il campione Moto2 2020 preferisce non parlarne per scaramanzia. “Se a Valencia lavoriamo nel modo giusto sono cose che possiamo fare, la moto ha del potenziale, non è una delle più facili ma abbiamo dimostrato di poter essere davanti. Ci proverà fino alla fine ad ottenere il miglior risultato possibile. Abbiamo dimostrato una crescita in questo finale di campionato, oggi ci siamo piazzati al 9° posto nonostante le difficoltà. A Valencia l’obiettivo sarà fare una bella gara”.

