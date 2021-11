MotoGP Algarve, Warm-up: tempi e classifica finale

Tempi e classifica del warm-up di MotoGP a Portimao. Si ripete la grande sfida tra Pecco Bagnaia e Fabio Quartararo.

Domenica di warm-up sul circuito di Algarve per i piloti della MotoGP. Si studiano le gomme e gli ultimi dettagli in vista della gara odierne, si oscilla tra media e hard al posteriore, con la mescola media che dovrebbe essere la scelta largamente più condivisa. Quale sceglierà Pecco Bagnaia dopo quanto avvenuto a Misano-2, con la hard che lo costretto a spingere per tenerla in temperatura fino alla caduta nel finale? Un dubbio che verrà sciolto solo sulla griglia di partenza… Ma nel riscaldamento mattutino è uscito con la media usata e può essere un indizio utile.

Il campione del mondo Fabio Quartararo lavora su un nuovo setting per la sua Yamaha M1. Nelle qualifiche ha piazzato il settimo crono e quindi dovrà svolgere una gara in rimonta: al vaglio la hard al posteriore per provare a spingere negli ultimi giri. Maio Meregalli, team manager della Casa di Iwata, spiega il lavoro svolto nel box del francese. “Siamo tornati al set-up delle FP3, la temperatura della gomma posteriore non era nel range ottimale e ha penalizzato Fabio che non aveva il solito grip. Stamattina siamo tornati anche al setting precedente. Le temperature sono fresche e bisogna stare attenti”.

Nel finale del warm-up Pecco Bagnaia piazza il miglior tempo in 1’39″7, non male considerando che sull’asfalto ci sono meno di 20° C. Al secondo posto Fabio Quartararo a 111 millesimi, terzo Iker Lecuona a due decimi. Lo spagnolo del team KTM Tech3 sta sfoggiando buone prestazioni in questa seconda parte di campionato, ma il suo destino è stato deciso sin dalla pausa estiva… 20° Valentino Rossi davanti a Miguel Oliveira e Maverick Vinales.