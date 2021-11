F1 GP Messico, Gara: risultati e classifica finale

Si è concluso un GP del Messico con poche emozioni se non nelle primissime fasi. La Ferrari si difende, ma finisce doppiata.

Con una prima fila tutta Mercedes sta per prendere il via il GP del Messico.

Semafori spenti! Testa a testa tra il poleman Bottas ed Hamilton, ma è Verstappen ad avere la meglio mentre Valtteri viene speronato da Ricciardo e si gira.

Ritiro per Schumacher a causa della rottura della sospensione posteriore della sua Haas seguita all’incidente con l’Alpine di Ocon e l’Alpha Tauri di Tsunoda, a sua volta ko.

Safety Car in pista.

Al giro 5 si riparte con Max che precedere Ham e Checo. Le Ferrari sono quinta e sesta con Leclerc davanti a Sainz.

Dopo 9 giri le Alfa Romeo sono entrambe in top 10. Ottimo sorpasso di Raikkonen su Russell alla curva 1. Il finnico è ora in nona piazza.

Alla tornata 10 anche Alonso si mangia la Williams #63.

Al giro 13 bella manovra di Ocon su Mazepin. L’Alpine adesso è 13esima.

Hamilton si lamenta per il forte degrado delle gomme.

Dopo 22 giri Verstappen continua a comandare su Hamilton e Perez. Quarto Gasly, poi le due Rosse, Vettel e Raikkonen. Giovinazzi è scivolato al 13° posto dopo la sosta.

Al giro 26 si fa intensa la battaglia tra Ricciardo e Bottas per l’11esima posizione.

Al giro 29 Perez si avvicina ad Ham.

Alla tornata 30 pit stop per Lewis che monta le hard e rientra alle spalle di Leclerc.

Al giro 32 sosta anche per Gasly e Charles. Entrambi scelgono le due. Hamilton è terzo.

Una tornata dopo è il turno di Mad Max che passa pure lui alle hard. Sergio diventa il primo messicano della storia a guidare il gruppo nel GP di casa.

Cambio gomme per Perez. Il driver di Guadalajara è terzo. Giornata da dimenticare per Bottas che, a seguito di un cambio coperture lento è piombato in 15esima piazza.

Al giro 43 nessun problema per Sainz che conil set fresco di dure riprende la pista al sesto posto.

Dopo il valzer dei pit stop Verstappen comanda su Hamilton, Perez, Gasly, Leclerc, Sainz, Vettel e Raikkonen. Ottavo Alonso poi Norris.

Al giro 58 ordine di scuderia in Ferrari con Leclerc che si fa sfilare da Sainz dopo che lo spagnolo aveva parlato di numerosi errori da parte del monegasco.

Al giro 62 Checo entra in zona DRS, ma la W12 di Lewis ha più spunto sul dritto.

Al giro 66 nuova sosta per Bottas che mette le soft. Il finnico è 14°.

Al giro 70 un altro stop per il #77.

Bandiera a scacchi! Max Verstappen vince davanti a Lewis Hamilton e Sergio Perez. Quarto posto per un ottimo Pierre Gasly su Alpha Tauri, a precedere le Ferrari di Charles Leclerc e Carlos Sainz. Degno di nota l’ottavo posto di Kimi Raikkonen con l’Alfa Romeo.