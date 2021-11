Tempi e classifica finale della quarta sessione di prove libere MotoGP sul circuito di Algarve. Valentino Rossi ancora in difficoltà.

Ultima sessione di prove libere MotoGP del GP di Algarve, una manche importante non solo per studiare gli ultimi dettagli in vista delle qualifiche, ma anche per determinare le strategie di gara per domani. Continua a splende il sole a Portimao con temperature dell’asfalto che sfiorano i 30° C. E continua la sfida tra Fabio Quartararo e Pecco Bagnaia.

Quale sarà la miglior strategia gomme per domani? Piero Taramasso, boss Michelin, detta la sua ricetta: “Il problema sarà far scaldare le gomme, perché l’asfalto ha poco dentatura e i continui saliscendi. Media all’anteriore e tra media e la dura al posteriore, anche se la hard in caso di temperature basse sono un po’ meno affidabili. La scelta più sicura è la media al posteriore che si mette a temperatura più velocemente”.

Chiude al comando Pecco Bagnaia in 1’39″6 davanti ai colleghi di marca Johann Zarco e Luca Marini. 4° Iker Lecuona che permette a KTM di affacciarsi per la prima volta nel week-end alle posizioni di vertice. 5° Fabio Quartararo a tre decimi dal best lap di questo turno. Bene Franco Morbidelli in nona posizione. 18° Valentino Rossi.