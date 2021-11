F1 GP Messico, Prove Libere 3: tempi e classifica finale

In Messico è terminato l’ultimo turno di prove prima delle qualifiche. Ferrari sempre con un distacco dalla vette attorno al secondo.

Dopo una prima giornata di azione sul circuito Hermanos Rodriguez di Città del Messico che ha visto al mattino un dominio Mercedes e al pomeriggio il sorpasso del solito Max Verstappen su Red Bull è partita la terza sessione di libere.

Semaforo verde! Subito dentro le due McLaren, l’Alpha Tauri di Tsunoda e l’Aston Martin di Vettel.

1’19″744 per Yuki che con le gomme soft, seguito dalla Williams di George Russell, pure lui su mescola sofficile. Dopo circa venti minuti soltanto loro due hanno fermato il cronometro.

Rischio per Carlos Sainz che per un attimo perde il controllo ella sua Ferrari.

1’19″299 per l’Alfa Romeo di Kimi Raikkonen, superato poi dalla McLaren di Lando Norris con un 1’19″044. Entrambi sono su rosse.

A 36′ dalla fine, su sedici piloti attivi, soltanto Fernando Alonso su Alpine monta le coperture medie.

1’18″661 per Valtteri Bottas che piazza la W12 al comando, beffato presto dalla RB16B di Sergio Perez, spinto dall’entusiasmo del pubblico.

Breve apparizione al top per la Ferrari di Charles Leclerc. Venerdì la Rossa non è andata benissimo e

1’17″537 per Mad Max. Per il momento in difficoltà Russell, ultimo con un gap di quasi 4″. A fargli compagnia le solite Haas.

A poco più di un quarto d’ora dalla chiusura Leclerc fa un po’ di drifting. Il monegasco è stato particolarmente falloso finora.

Quando ci si avvicina agli ultimi 10′ Verstappen guida su Bottas ed Hamilton. Sainz quinto, seguito da Leclerc con un distacco inferiore al secondo.

Per Norris escursione sull’erba senza conseguenze.

Leclerc fatica molto a tenere la sua Ferrari in traiettoria.

A 5′ dalla fine Perez passa al comando con un 1’17″024 e le tribune esplodono.

Verstappen si lamenta per la mancanza di grip, ma la Red Bull sembra effettivamente la più in forma sulle alture messicane.

Bandiera a scacchi! Sergio Perez chiude al vertice davanti a Max Verstappen e Lewis Hamilton. Ferrari quinta con Sainz a 1″005 e nona con Leclerc a 1″189. Si conferma in forma l’Alpha Tauri.