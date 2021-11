Crisi in KTM: “Non sappiamo cosa sta succedendo”

Inizio in salita per KTM ad Algarve. Nessuna RC16 si piazza in top 10, Miguel Oliveira suona un campanello d’allarme.

Il venerdì di prove libere MotoGP ad Algarve mette in mostra un dettaglio preoccupante per KTM: nessuna RC16 riesce a posizionarsi nella top-10, il più veloce risulta Danilo Petrucci 13°. Brad Binder è 17°, il padrone di casa Miguel Oliveira 19° davanti a Iker Lecuona 20°. E pensare che un anno fa il portoghese Oliveira ha vinto il Gran Premio.

I commenti dei piloti

Ovviamente Miguel è un po’ seccato al termine della prima giornata di Portimao-2. “E’ un po’ frustrante in questo momento. Dobbiamo stare calmi e non gettare la spugna. Al mattino il tracciato era molto scivoloso, non avevamo grip. Sembrava migliorare, ma non per noi. Non potrei andare più veloce. Dobbiamo capire cosa possiamo fare”. I tecnici della Casa di Mattighofen stanno provando diverse soluzioni, senza però trovare soluzioni valide. “La squadra prova di tutto, ma finora nulla ha funzionato – ammette Miguel Oliveira -. Le condizioni della pista non sembrano aiutarci. Dobbiamo adattare la moto perché le temperature rimarranno le stesse domani. Dobbiamo reagire rapidamente… Non so cosa fare”.

Sensazioni più o meno simili da parte del compagno di box Brad Binder. “Anche in entrata di curva non sembriamo avere abbastanza aderenza sulla gomma posteriore. Con una gomma più morbida, la moto inizia a pompare. Ad essere sincero, non so esattamente cosa stia succedendo. Mi aspettavo che saremmo stati molto più forti”. Può strappare un piccolo sorriso Danilo Petrucci, alla sua penultima gara in MotoGP. “Voglio godermi le mie ultime due gare e non pensare al risultato. Mi sentivo già bene al mattino. Sono contento di essere vicino alla top 10. Rispetto agli altri marchi, però, ci manca qualcosa in termini di accelerazione e frenata”.

