F1 GP Messico, Prove Libere 2: tempi e classifica finale

Si è conclusa la prima giornata della F1 all’Hermanos Rodriguez. La Ferrari conferma un distacco dai primi nell’ordine del secondo.

Dopo un’FP1 appannaggio delle Mercedes, ci sia appresta a vivere gli ultimi 60′ di azione di questo venerdì a Città del Messico.

Semaforo verde! Kimi Raikkonen è il primo a scendere in pista con l’Alfa Romeo. Poco dopo è già traffico intenso. Lando Norris su McLaren è l’unico ad aver montato le soft.

1’18″818 per Max Verstappen su gomme medie. L’olandese della Red Bull si migliora poi in 1’18″206. Alle sue spalle l’Alpha Tauri di Yuki Tsunoda e la Red Bull di Sergio Perez.

Ferrari in azione con le gialle. Intanto Bottas dopo un gran bloccaggio finisce sull’erba. Il finnico della Mercedes è 7° dopo una decina di minuti dal via e sta girando con le dure. Stessa scelta per Gasly su Alpha Tauri, al momento terzo.

Sull’erba pure Hamilton, addirittura 19°.

A 46′ dalla fine soltanto George Russell non ha fermato il cronometro. L’inglese della Williams lamenta noie al cambio. Per lui il turno è già finito.

Curioso errore per Vettel che anziché sostare alla piazzola Aston Martin si è fermato a quella McLaren.

Brivido per Nikita Mazepin a 32′ dalla chiusura. Il russo della Haas perde il controllo dell’auto e rischia di sbattere.

Aiutato dalle coperture morbide Verstappen comanda con un 1’17″301, mezzo secondo meglio di Hamilton, come lui su soft, e di sette decimi di Bottas. Ferrari sesta a 1″3 con Leclerc. Sainz undicesimo a oltre 2″.

A metà sessione soltanto Lance Stroll e Daniel Ricciardo sono su hard.

A 20′ dalla fine Esteban Ocon segnala problemi di sterzo sulla sua Alpine dello stesso tipo di quelli avuti ad Austin.

Uscita per Latifi che porta la sua Williams a pochi centimetri dalle barriere.

A causa di un guasto al cambio sessione terminata pure per la McLaren di Ricciardo.

A meno di 2′ dalla fine Leclerc comunica via radio di far fatica a respirare a causa della rarefazione dell’aria dovuta all’altitudine.

Bandiera a scacchi! Max Verstappen chiude al top davanti alle Mercedes di Bottas ed Hamilton. Ferrari quinta con Carlos Sainz a 1″017 e settima con Charles Leclerc a 1″3.