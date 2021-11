Stoner nel box Ducati a Portimao: incontra Bagnaia e Miller (FOTO)

C’è anche Stoner a Portimao nel penultimo weekend MotoGP del 2021. L’ex pilota ha fatto visita al box Ducati, incontrando Bagnaia e Miller.

Bella sorpresa nel paddock MotoGP a Portimao. Infatti, si è rivisto Casey Stoner. Il due volte campione del mondo è presente in Portogallo per il penultimo appuntamento della stagione.

Ovviamente non poteva mancare una visita nel box Ducati, quello che è stato la sua casa per quattro anni nella classe regina del Motomondiale. L’australiano è l’unico ad aver portato la casa di Borgo Panigale in trionfo in MotoGP, nel 2007 precisamente.

Stoner ha fatto una foto insieme al connazionale Jack Miller e a Francesco Bagnaia, ma anche assieme a Paolo Ciabatti e a Davide Tardozzi. Sicuramente è una grande emozione rivedere del paddock un campione come Casey, uno dei talenti più grandi visti in MotoGP. Un grande peccato il ritiro anticipato dalle corse, aveva ancora diversi anni di carriera davanti e la possibilità di vincere altri titoli.

L’australiano non ha mai nascosto di non apprezzare particolarmente l’atmosfera che si respira nel paddock, un ambiente che per lui era diventato “tossico” e che lo spinse a fermarsi. Senza scordare alcuni problemi di salute che non lo hanno certamente aiutato e con i quali convive tuttora.