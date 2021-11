Rossi a Misano per provare la Ferrari 488 GT3 Evo

In attesa del round di MotoGP in Algarve Rossi è sceso in pista al Simoncelli per provare una Ferrari GT.

Non ha perso tempo Valentino Rossi. Carico delle emozioni molteplici e variegate vissute giusto un paio di settimane fa al Marco Simoncelli, quando la sua marea gialla lo ha festeggiato per una carriera incredibile nelle due ruote, il 42enne ha deciso di rimettersi casco e tuta e tornare proprio a girare a Misano. Questa volta però, non su una moto, bensì su un’auto.

Nella giornata di mercoledì il Dottore si è calato nell’abitacolo di una Ferrari 488 GT3 Evo preparata dalla Kessel Racing e in compagnia del fratello Luca Marini e dell’inseparabile Uccio, ha cominciato a familiarizzare con il suo domani.

Il test infatti, è stato organizzato proprio con l’obiettivo di permettere al centauro di ambientarsi in quello che sarà il suo ufficio a partire dal 2022.

Vale non nuovo al mondo delle auto

Il rider di Tavullia in realtà è un habitué delle macchine, avendo disputato in passato alcuni round del WRC ed essendo stato il fulcro del Rally di Monza pre-pandemia quando non aveva validità iridata.

Avvicinatosi addirittura alla F1 nel 2004 quando ebbe l’opportunità di saggiare la Rossa, replicando poi in diverse occasioni, il marchigiano non riuscì mai a fare il grande salto a causa del suo amore viscerale per la disciplina che lo ha reso famoso in tutto il mondo.

Per quanto concerne la vettura GP testata in Romagna, Rossi la conosceva già, avendo partecipato lo scorso gennaio alla 12 Ore del Golfo, tra l’altro chiudendo a podio nella categoria Pro-AM.

La gara endurance di inizio anno lo vedrà protagonista anche nella sua prossima edizione, sebbene al momento, Vale non abbia ancora chiara la strada da intraprendere. Di certo i prossimi mesi saranno di grande allenamento, perché certamente, un atleta del suo blasone, non si mette in gioco soltanto per fare la mascotte.

Chiara Rainis