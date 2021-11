Aleix Espargarò dubbioso: “Non sappiamo cosa è successo a Marquez”

Aleix Espargarò dubbioso sulle reali condizioni fisiche di Marc Marquez. A Portimao punterà alle posizioni di vertice dopo l’opaca gara di Misano.

Marc Marquez sarà assente a Portimao dopo l’infortunio in allenamento. Alberto Puig ha spiegato la dinamica di quanto successo e assicura che non sia nulla di grave. Ma Aleix Espargarò crede che le sue condizioni siano peggiori di quanto si possa immaginare. “Nessuno ha informazioni precise su come sia avvenuto il suo incidente. Quindi dobbiamo credere che sia solo una commozione cerebrale perché l’incidente non è avvenuto nell’ultimo Gran Premio. Altrimenti sapremmo che tipo di incidente è stato. Quindi non ho idea delle sue condizioni. Forse ha anche un braccio rotto. Una cosa è certa, non è qui e ovviamente una commozione cerebrale è dura, ma normalmente Marc farebbe di tutto per guidare. Tutti lo sanno. Non so se commozione è la parola giusta. Penso che sia qualcosa di peggio”.

Le ultime due gare

A Misano-2 Aleix non ha condotto una buonissima gara chiudendo al settimo posto con un gap di 18 secondi dal vincitore, seguito da Maverick Vinales a due decimi. Ma l’alfiere di Granollers non si dice preoccupato: “Misano non è un buon riferimento. Ero estremamente lento lì. È andata abbastanza bene per cinque giri, ma sono stato anche fortunato perché sono partito bene. Dopo di che, ho perso il ritmo. Non mi sentivo a mio agio con la gomma media. Ovviamente Maverick era più forte di prima, ma non ero allo stesso livello delle gare precedenti”.

Tra Portimao e Valencia il maggiore dei fratelli Espargarò punta a guadagnare ulteriori punti in classifica e provare a dare l’assalto alla settima piazza finale. Nei giorni scorsi ha anche partecipato ad una gara ciclistica. “Ringrazio Aprilia per avermi dato l’opportunità di partecipare”, ha detto il 32enne Aleix Espargarò. “È stato estremamente faticoso, ma per me era importante”.

