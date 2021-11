Jeremy Clarkson stronca Hamilton: “Lo odiano tutti, vorrei tirargli qualcosa”

Il noto conduttore televisivo Jeremy Clarkson va all’affondo contro il suo connazionale Lewis Hamilton: “È fortemente antipatico”

Proprio ora che la corsa al titolo mondiale di Formula 1 è entrata nel vivo, Lewis Hamilton incassa dure parole di contrarietà nei suoi confronti da parte di un osservatore illustre, che si è schierato nettamente con il suo rivale Max Verstappen.

E non si tratta di un tifoso qualunque, ma di un personaggio illustre nel mondo dell’automobile, per giunta suo connazionale: Jeremy Clarkson. Il famoso presentatore della trasmissione televisiva The Grand Tour è noto per i suoi attacchi al vetriolo, il cui ultimo bersaglio è stato proprio il sette volte campione del mondo.

Messo sulla graticola, peraltro, non per le sue abilità in pista, ma per il suo atteggiamento fuori: “La gente ama Max Verstappen, ma ha iniziato a provare una forte antipatia per Lewis”, ha scritto il giornalista britannico nella sua rubrica fissa sul quotidiano The Sun. “Il problema è che lui è cambiato. Quando è entrato in Formula 1 per la prima volta era brillante, talentuoso e normale: tutti lo amavano”.

Clarkson: “Hamilton è troppo politicamente corretto”

Ora, sostiene Jeremy, l’atteggiamento del pubblico nei confronti dell’anglo-caraibico sarebbe cambiato, per via delle sue prese di posizione politiche sul veganesimo, sull’antirazzismo, sull’ecologia.

“Ha deciso di diventare più politicamente corretto dell’assemblea generale di un sindacato studentesco”, lo affonda il conduttore. “Dopo l’omicidio di George Floyd, ha fatto dipingere le vetture della Mercedes di nero. Parla di come ora sia ‘green’ perché ha venduto il suo jet e ha invitato tutti a essere vegetariani. Tutto questo può funzionare bene sui social media, ma nel mondo reale, dove vivono le persone, non funziona affatto”.

Insomma, Clarkson pensa che i messaggi lanciati da Hamilton non abbiano affatto raggiunto il loro obiettivo di evangelizzazione, anzi: “Questo è un problema per il movimento ecologista. Fanno fare a Lewis il portavoce, pensando che convertirà tutti noi. Invece tutti noi vorremmo solo tirargli qualcosa addosso”.

