Michelin, novità gomme per il secondo round a Portimao

Michelin ha apportato una modifica alla scelta delle gomme per il GP di Portimao rispetto allo scorso mese di aprile.

Il campionato del mondo di MotoGP ritorna sul circuito di Algarve per la seconda volta in questo campionato dopo l’appuntamento dello scorso aprile. Michelin ha deciso di optare per un cambiamento nelle gomme a disposizione per il prossimo fine settimana: ha cambiato l’opzione della gomma anteriore dura con una versione simmetrica anziché asimmetrica.

Potrebbe essere una buona notizia per l’eroe locale Miguel Oliveira nel novembre 2020 ha dominato il Gran Premio di Portimao con questo pneumatico, non apprezzando l’opzione hard asimmetrica dello scorso aprile. La gomma aveva costretto il pilota KTM a montare la media all’anteriore, ma si è surriscaldata presto causando una caduta. L’unico pilota a riuscire a guidare con la dure asimmetrica è stato Danilo Petrucci che ha concluso 13°, mentre il vincitore Fabio Quartararo ha corso con la media simmetrica.

Michelin accoglie i feedback dei piloti

Michelin ha tenuto conto delle richieste dei piloti: “Dopo le montagne russe emotive di Misano, con i suoi incredibili alti e bassi, ora siamo tornati sulle montagne russe fisiche di Portimao con i suoi cambi di quota”, ha dichiarato Piero Taramasso, Michelin Motorsport Two-Wheel Manager. “L’assegnazione per questa gara è leggermente diversa rispetto alla gara precedente di aprile. Abbiamo preso in considerazione il feedback dei piloti per quanto riguarda l’opzione anteriore asimmetrica in mescola dura e abbiamo sostituito quella gomma con una versione simmetrica per dare loro un migliore feedback e sicurezza in curva”.

La scelta delle gomme posteriori Michelin è stata equamente suddivisa tra medie e dure (entrambe asimmetriche), ad aprile. Anche per questo Gran Premio di inizio novembre non cambierà nulla.

