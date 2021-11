Quartararo: “Se possono farlo Rossi e Marquez posso farlo anch’io”

Fabio Quartararo non vuole fermarsi dopo la vittoria del primo titolo mondiale. E guarda ai grandi dello sport per trarre ispirazione.

Fabio Quartararo ha vinto il suo primo titolo mondiale ed è il primo francese a trionfare in MotoGP. Ma adesso non ha nessuna intenzione di accontentarsi e vuole puntare ad aprire una nuova era. All’età di 22 anni ha un lungo avvenire davanti e sogna di collezionare vittorie a go go. “Il mio sogno più grande era diventare campione del mondo. Ho realizzato questo obiettivo. Ora, ovviamente, non posso fermarmi qui. Il mio prossimo sogno è vincere un altro titolo. E quando un secondo sarà vinto, un altro sarà il mio prossimo obiettivo”.

LEGGI ANCHE -> Team RNF MotoGP, contratto solo annuale con Yamaha: Razali spiega perché

La sfida con Marc

Non avrà vita facile, già dal prossimo anno. Marc Marquez ritornerà in forma ottimale, Pecco Bagnaia cerca il riscatto, le Suzuki anche. Proprio il Cabroncito, vincitore a Misano-2, ha assicurato che nel 2022 vorrà rendere le cose difficili al francese della Yamaha. Il quale non attende altro che misurarsi ad armi pari con il rivale di Cervera. “Sarà un favorito per il prossimo anno. Ho già imparato molto dai miei precedenti duelli con lui, come in Thailandia 2019, quando doveva solo tagliare il traguardo prima di Dovizioso. Tuttavia, ha dato tutto fino all’ultimo metro per vincere la gara”.

Mai accontentarsi, meglio prendersi rischi che vincere senza gloria. Questa la filosofia che lo ha accompagnato nel 2021 con Yamaha. Per essere un grande bisogna imparare dai grandi del passato: “Marc è uno degli atleti che ammiro. Ha vinto otto titoli mondiali, sei dei quali nella categoria MotoGP. Anche Valentino Rossi è uno di loro – ha aggiunto Fabio Quartararo -. Basta ammirare i grandi come loro, ma anche altri come Hamilton in Formula 1 o calciatori o tanti altri atleti. Guardare la loro mentalità mi dimostra che se possono farlo loro posso farlo anche io”.