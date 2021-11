La confessione di Marc Marquez e Ansu Fati al Montmelò

Marc Marquez e Ansu Fati hanno condiviso un banchetto sul circuito del Montmelò. Ecco cosa si sono detti i due campioni.

Qualche settimana fa Marc Marquez ha invitato l’amico Ansu Fati, attaccante del Barcellona, al Montmelò per fargli ammirare da vicino la sua Honda RC213V con cui corre in MotoGP. Al termine della speciale visita i due campioni si sono seduti ad un tavolo piazzato sul rettilineo del tracciato catalano, hanno parlato di quanto sia importante il lavoro di squadra nei rispettivi sport.

Ansu ha parlato della pressione che deriva dal giocare con la maglia numero 10 del Barcellona, ma anche dell’orgoglio e della sfida che rappresenta per lui: “Il club mi ha offerto il numero 10. Responsabilità? La verità è che sono molto calmo, so cosa posso dare alla squadra. È una responsabilità perché Leo (Messi) lo ha indossato e ha fatto tanto per il club e il mondo del calcio. Sì, è un orgoglio poterla indossare numero e la pressione è importante”.

Marc Marquez, invece, non avverte la pressione della vittoria: “Se ti pensano e ti danno clamore, buon segno. Significa che sei ancora in forma”. Poi scherza: ” Cuoco? Se sapessi cucinare avrei già una ragazza”. Il dialogo passa anche sull’importanza della famiglia per conseguire il successo. Due amici uniti dalla stessa sfida, quella di essere i migliori nelle rispettive discipline sportive. Di seguito potete vedere il video di questo incontro intimo tra Marc Márquez e Ansu Fati.