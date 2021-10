Cadillac One: la ‘bestia’ del presidente USA a prova di bomba

La Cadillac One è l’auto del presidente USA Joe Biden a prova di bomba. Una dotazione degna di un’auto da guerra.

In occasione del G20 tenutosi a Roma il presidente degli USA Joe Biden ha sfilato per le strade della Capitale a bordo di una “Cadillac One“, conosciuta anche con l’appellativo “The Beast”. Dall’esterno può sembrare un’auto di lusso come tante altre, ma le sue caratteristiche la rendono davvero unica al mondo. Un vero e proprio bunker su quattro ruote, in grado di poter resistere anche ad un eventuale attacco chimico, a un assalto esplosivo grazie alla blindatura di oltre 20 cm.

Un veicolo pronto a tutto

I vetri dell’auto sono composti da 5 strati e non possono aprirsi, ad eccezione di quello del conducente che si può abbassare per una massimo di 8 cm. Il telaio rinforzato le fa assumere un peso di 8,5 tonnellate, quindi in caso di speronamento non può essere ribaltata. Nella guida notturna vanta un sofisticato sistema di visione che consente all’autista di procedere a velocità sostenuta anche a fari spenti. Le gomme della Cadillac One sono a prova di razzo, inediti i cerchi che consentono di proseguire il viaggio anche se le gomme fossero inutilizzabili.

‘The Beast‘ non gioca solo indifesa: infatti dispone di vari gas che possono essere sparati intorno al veicolo. Inoltre il presidente può controllare dal suo interno le forze armate e l’armamento nucleare degli States, oltre ad avere un telefono satellitare che lo tiene strettamente in contatto con il Pentagono.

Nel cofano c’è un kit di pronto soccorso che comprende anche una sacca di sangue compatibile con il suo nel caso fosse necessaria una trasfusione. Il costo stimato di questa Cadillac unica al mondo si aggira intorno a 1,5 milioni di dollari.