Una stagione difficile per Alex Marquez, ma non da dimenticare. Dai momenti duri si possono imparare nozioni utili per il futuro.

Un anno difficile e di apprendimento per Alex Marquez in quella che è la sua seconda stagione in classe regina. Ha centrato cinque volte la top-10, 6° posto come miglior risultato sul bagnato di Le Mans, condizionato da una Honda RC-V che gli ha dato non pochi grattacapi. Non resta che fare tesoro di questa esperienza per ripartire alla grande nel 2022 e provare ad avvicinarsi al podio.

Il prototipo del prossimo anno. già intravisto in parte nei test di Misano, promette bene e il ritorno di Marc Marquez spinge il marchio a nuove ambizioni. Bisogna guardare al futuro con ottimismo, consapevole che la prossima sarà una stagione fondamentale. “A volte hai stagioni come questa, che tutto va al contrario di come lo pianifichi”, ammette Alex Marquez in un’intervista rilasciata al suo sponsor Estrella Galicia 0,0. “E’ complicato, ma sono cose che possono succedere, sono anche anni in cui si impara molto di più e anche questo ti fa apprezzare ancora di più i buoni risultati”.

Alex guarda al futuro

Sui suoi risultati poco conta il passaggio al team LCR Honda, anzi. Essere in una squadra satellite scarica un po’ di pressione e a sua disposizione ha pur sempre una moto con specifiche ufficiali. Inoltre tutta la squadra si stringe intorno a lui, come una piccola famiglia, che attende il suo exploit. “E’ vero che in alcune gare siamo riusciti ad essere nella ‘top 10’ o ‘top 8’, che era il nostro obiettivo, ma in altre abbiamo sofferto più del dovuto. Penso che le cose siano andate peggio di quanto mi aspettassi e mi è costato di più, ma penso di avere le cose molto più chiare”.

L’inizio di stagione è stato davvero difficile con due cadute nelle prime due gare in Qatar. “Hai momenti duri in ogni stagione e devi uscirne. Tante volte le cose sono andate diversamente, ma sono cose che succedono. Forse è stato più difficile all’inizio della stagione perché le cose non hanno funzionato, ma l’abbiamo analizzato, abbiamo parlato con HRC e abbiamo cambiato alcune parti della moto per migliorare. Penso che i momenti duri aiutino, ti rendono un pilota migliore e una persona migliore – ha concluso Alex Marquez -. Speriamo che arrivino tempi più sereni”.