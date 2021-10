Carlos Checa correrà la Dakar 2022: “Sono attratto dalle sfide”

Da MotoGP e Superbike alla Dakar 2022: Carlos Checa si misurerà nella celebre gara nel deserto che andrà in scena in Arabia Saudia a gennaio.

Non ci sarà solamente Danilo Petrucci come ex pilota MotoGP alla Dakar 2022. Infatti, anche Carlos Checa prenderà parte alla prestigiosa competizione che si disputerà in Arabia Saudita a gennaio (2-14).

Il 49enne spagnolo gareggerà su auto. Guiderà un Buggy Optimus del team francese MD Rallye Sport. La squadra di Antoine Morel, che ha vinto nella categoria quad nel 2005 e successivamente è passata alle automobili (nono posto finale il miglior piazzamento), si trova in Marocco in questi giorni per dei test in vista della Dakar 2022. La formazione ha partecipato a 18 edizioni della competizione e ha partecipato ad altre gare importanti dunque non manca l’esperienza.

Checa ha grande entusiasmo per la nuova avventura che lo attende: «Volevo partecipare alla Dakar da tanto tempo – riporta Marca.com – e finalmente posso affrontare questa sfida importante. Da quando ho lasciato la Superbike, non ho smesso di seguire le competizioni a due e quattro ruote. La Dakar è la massima espressione del Motorsport a livello di avventura e sfida. Sono sempre stato attratto dalle sfide. Spero di vivere una grande esperienza e ottenere i migliori risultati possibili. Non ci vado per turismo, ma per misurarmi con un team di prestigio e un navigatore di esperienza».

Carlos, ultimo campione del mondo Superbike della Ducati (nel 2011), avrà Ferran Marco al suo fianco. Il 46enne spagnolo è un navigatore molto esperto. Ha disputato la prima Dakar nel 1997 e ha partecipato a ben 15 edizioni. Ora in Marocco si stanno preparando in vista dall’appuntamento in Arabia Saudita a gennaio. I due hanno già lavorato insieme nell’ultima Baja España.

Checa ha grandi motivazioni: «A questo punto della mia vita ho ancora voglia di gareggiare. Lo faccio spesso in diverse discipline, ma privilegiando sempre il fatto di sentirmi a mio agio e condividendo i valori con chi mi accompagna in ogni nuova sfida». Vedremo come se la caverà alla Dakar 2022.