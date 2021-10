“Valentino Rossi può fare quello che vuole”: anche Marquez Jr lo ammette

Pur essendo il fratello minore del più grande rivale di Valentino Rossi, Alex Marquez si è espresso con parole insospettabili nei confronti del Dottore

Alex Marquez, campione del mondo della Moto3 nel 2014 e della Moto2 nel 2019, in un’intervista a Sport.es ha parlato dell’addio alla MotoGP di Valentino Rossi, arrivato a 42 anni a gareggiare per l’ultimo anno. Il fratello del detentore di otto titoli mondiali afferma che una leggenda come il Dottore non ha deciso troppo tardi di smettere con le corse su due ruote: “Troppo tardi? Valentino può fare quello che vuole della sua carriera. È Valentino Rossi! Se avesse voluto correre altri quattro anni, lo avrebbe potuto fare“.

Alex Marquez si ispira a Valentino Rossi

Il pilota del team Lcr ha continuato: “Quando smetti di divertirti o hai altre priorità dici ‘Basta così’. Se non sei più competitivo anche la passione ne risente. Ma lui ha fatto una carriera che noi tutti nel motomondiale sogniamo, e ha fatto moltissimo per il motociclismo. Io fino ai 42 anni? Perché no, magari non così tanto, penso che l’età ideale per smettere e fare altre cose sempre nel motorsport, come farà Valentino, è intorno ai 35-40 anni“.

Lo spagnolo in questo 2021 è ben al di sotto delle attese: i 54 punti conquistati in campionato con un sesto posto a Le Mans come miglior piazzamento rappresentano la testimonianza numerica delle difficoltà incontrate. Nel 2020, al suo debutto in MotoGP con la Honda i podi ottenuti avevano fatto sperare che il ragazzo potesse avere lo stesso talento del fratello Marc Marquez. Nell’ultima gara sul circuito di Misano, Alex non è riuscito a terminare la corsa, uscendo prematuramente a causa di un problema tecnico sulla sua RC213V, che lo ha lasciato a piedi a 18 giri dalla fine.

