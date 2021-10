Hamilton velocissimo: c’è un “campionato” dove si trova in testa

Lewis Hamilton sta perdendo il confronto con Max Verstappen. C’è una classfica speciale però dove si trova ancora in testa.

Tutti conosciamo le doti in fatto di velocità pura da parte di Lewis Hamilton, che al momento detiene il primato assoluto in fatto di pole position. L’inglese, infatti, ne ha messe a segno ben 101, battendo il precedente primato che era appartenuto a nientepopodimeno che sua maestà Michael Schumacher.

Il driver britannico sinora ha sempre dimostrato una facilità naturale nel piazzare il giro vincente al momento giusto. Non a caso, anche per quanto concerne i best lap in gara ne ha messi a segno ben 58. Da quando poi questi hanno cominciato ad avere un peso specifico in fatto di punti, per l’inglese sono diventati quasi un’ossessione.

Hamilton vuole fare sua questa classifica

Spesso, anche rischiando gare già praticamente vinte ha realizzato il giro veloce nelle ultime tornate per mettere sempre di più il marchio sulle proprie vittorie. Anche durante quest’ultima annata ha deciso più volte di dare dimostrazioni di forza a Verstappen con giri velocissimi.

Al momento Hamilton ne ha totalizzati ben 5, uno in più del secondo classificato Verstappen. Dietro di loro a quota 3 c’è Bottas e poi a 1 ci sono Perez, Gasly, Ricciardo e Norris. Da notare che nel 2021 nessun motore diverso da Mercedes e Honda è riuscito ad aggiudicarsi l’ambito riconoscimento.

Alcuni giri veloci di Hamilton però, per onestà di cronaca, sono dovuti anche a gare dove il britannico, tagliato magari fuori dalla lotta per la vittoria, ha montato nel finale gomme nuove per strappare almeno un punto al proprio rivale. Certo mancano ancora diverse gare da qui a fine campionato e siamo certi che i due contendenti al titolo si daranno battaglia anche sotto questo punto di vista.

Antonio Russo