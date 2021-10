A fine stagione 2021 il team LCR Honda perde una pedina importante all’interno del box. Una decisione dettata da motivi familiari.

Al termine di questa stagione di MotoGP il team LCR Honda di Lucio Cecchinello perderà una pedina importante del suo scacchiere. Óscar Haro, direttore sportivo della squadra, si prenderà una pausa per dedicare tempo alla sua famiglia e ad altri progetti a cui lavora da anni, tra cui il Revival Café Madrid, un ristorante diventato in breve tempo un ritrovo per motociclisti.

Trenta anni nel paddock

Entrato nel paddock nel 1998 ha svolto mansioni di meccanico, capo tecnico, team manager, fino a quando nel 2006 viene assunto da Cecchinello come d.s., al suo primo anno ai box con Casey Stoner. La collaborazione tra Oscar e Lucio è iniziata nel 2000 quando Lucio stava ancora gareggiando nel Mondiale e lo spagnolo entro nel team come meccanico. Cinque anni dopo, con Lucio Cecchinello in pensione e il Team LCR che fa il salto in MotoGP, Haro è diventato responsabile della gestione dell’intera parte sportiva della squadra.

Dopo aver dedicato tre decenni della sua vita al Motomondiale, Oscar Haro ha bisogno di una pausa per godersi la famiglia, dedicare più tempo al Revival Café Madrid (se non lo conosci, ti ci vuole già un giorno per avvicinarsi) e riprendersi personalmente da un 2020 molto difficile, macchiato dalla morte del padre a causa della pandemia di Coronavirus. Non è da escludere che rivedremo Oscar Haro in pit-lane in qualche week-end di gara per verificare che all’interno della sua scuderia tutto fili liscio anche senza di lui.

