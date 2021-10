Dal ritiro nel 2019, al ruolo di tappabuchi. Ora Hulkenberg dice basta alla F1 e passa alle corse americane.

Nel 2021 ha sostituito in ben tre gran premi i piloti Racing Point, ma malgrado le buone prestazioni non ha ricevuto alcuna assicurazione sul futuro venendo snobbato dai team ancora liberi. Per questo Nico Hulkenberg ha deciso di dire basta e mettere una pietra sopra al suo percorso nella massima serie.

Nei mesi di stop e riflessione per lui ci sono stati diversi cambiamenti, il matrimonio, la paternità e ora un viaggio negli States per prova a saggiare il terreno di un genere di corse tutto sommato differente da quello a cui era abituato.

“Il mio cuore è nelle corse in monoposto”, ha confessato il tedesco a Motorsport. “Non essendo possibile farlo nel Circus, per la prossima la migliore alternativa sarà la IndyCar”.

E in occasione del test dedicato ai debuttanti organizzato sul circuito di Barber lo scorso weekend Hulk si è subito messo in luce, dimostrando di non aver perso la sua nota velocità.

Le sensazioni dopo i primi giri

Per il 34enne non si è trattato esattamente di un assaggino dato che in una giornata ha completato 108 tornate, ovvero più di un GP di F1, ma ciò che lo ha più colpito è stato il caldo nell’abitacolo della Arrow McLaren che lo ha ospitato.

“Queste auto sono davvero fisiche da guidare”, ha analizzato. “La mattina mi è servita per ambientarmi, mentre al pomeriggio ho cominciato a migliorare i tempi ed è stato molto divertente”.

Se l’opportunità americana avrà un seguito resta un punto di domanda. Sicuramente il boss Taylor Kiel è rimasto impressionato dall’intraprendenza del biondo di Emmerich Am Rhein.

“Quello che gli abbiamo chiesto non era semplice, ma lui ha accettato facendo un ottimo lavoro ed eseguendo ogni cosa senza compiere errori”, ha commentato il manager sottolineandone la reattività.

Il test ha previsto dei run con gomme usate e con coperture fredde, ad alto e basso carico di benzina, nonché simulazioni di qualifica.

Chiara Rainis