Ferrari, pioggia di critiche dalla Spagna: “Stanno penalizzando Sainz”

Un quotidiano iberico non ha risparmiato la Ferrari dopo l’ennesimo problema avuto ad Austin e che ha coinvolto Carlos Sainz Jr.

Nonostante una buona stagione, Carlos Sainz Jr. ha visto svanire molto spesso dei buoni risultati per scelte errate o problemi ai box. E questo non è passato inosservato in patria.

Sainz, ad Austin l’ultimo problema

Negli Usa una gara complicata per lo spagnolo, che si è ritrovato subito nel sandwich tra le due McLaren, con cui ha dovuto lottare per molto tempo. Poi la sfida si è spostata solo su Daniel Ricciardo, con il quale ha dato vita a una buona lotta. Ma quando stava cercando l’undercut, ecco il problema ai box.

Nel corso del secondo pit stop, i meccanici della Ferrari hanno esitato qualche secondo di troppo, facendo così rientrare Sainz in pista sempre dietro all’australiano. E invece di un quinto posto, per l’iberico è arrivato un settimo, complice anche il sorpasso nel finale di Valtteri Bottas, che ha tenuto per molto tempo alle sue spalle nella seconda parte di gara.

Insomma due posizioni perse e con un distacco dalla McLaren in classifica costruttori di 3.5 punti. Quell’errore dunque è costato davvero tanto alla Ferrari. Con Mattia Binotto che a fine corsa ha evidenziato come quello dei pit stop rimanga un tallone d’Achille del team.

Marca bacchetta la Ferrari

Il problema dei pit stop però in questo 2021 è stato penalizzante soprattutto per Carlos Sainz. E a ricordarlo è un quotidiano iberico, Marca, che non ha lasciato correre l’ennesimo guaio ai box del connazionale e ha attaccato senza mezzi termini la Ferrari.

“Piove sul bagnato sulle disastrose soste della Ferrari. Ultimamente Carlos Sainz sta soffrendo l’impossibile ad ogni sosta, ed è sicuramente il più penalizzato dalla squadra in questo aspetto”, si legge nell’articolo. “Ad Austin ha dovuto subire un’altra fermata sfortunata, questa volta di 5,6 secondi. La lista dei problemi che ha incontrato durante il cambio gomme è già lunga: a Silverstone erano 12,3 secondi, in Ungheria 3,8, in Turchia 8,1. A Istanbul c’è stato un problema con il segnale luminoso manuale. Per quanto accaduto, Binotto ha nuovamente chiesto scusa a Carlos”.

LEGGI ANCHE —> Binotto carica i tifosi Ferrari: “In crescita grazie al motore 2022”