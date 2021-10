Quartararo meglio di Bagnaia: Lorenzo spiega perché ha meritato il titolo

Jorge Lorenzo ha commentato il successo di Fabio Quartararo nel campionato mondiale MotoGP 2021. L’ex pilota ritiene che abbia meritato.

Fabio Quartararo ha riportato il titolo MotoGP alla Yamaha dopo sei anni. L’ultimo campione era stato Jorge Lorenzo, che nel 2015 ebbe la meglio nel duello con Valentino Rossi.

Il francese è stato più volte paragonato al maiorchino per lo stile di guida. Al neo iridato piace guidare la sua M1 in modo fluido, pulito. È bravo nella gestione delle gomme e sa fare la differenza soprattutto in curva, il punto forte della Yamaha. Ma solo lui nel 2021 è riuscito a essere efficace in sella alla moto di Iwata, mentre gli altri colleghi hanno faticato.

LEGGI ANCHE -> Valentino Rossi, l’ultima cannonata a Marc Marquez: “Non si era mai visto”

Jorge Lorenzo commenta il trionfo di Quartararo

Lorenzo in un’intervista concessa al quotidiano spagnolo AS si è così espresso sulla vittoria di Quartararo: «La cosa più difficile è gestire la pressione, perché trovi sempre un fine settimana in cui non va così bene o la moto soffre di più. Con la Yamaha succede. Ma lui ha finito tutte le gare e non è caduto. È molto difficile quando sei sotto pressione. Insieme a Pecco è stato il più veloce del campionato, ma Fabio è stato più costante e ha commesso meno errori rispetto a Bagnaia. È giustamente campione».

Jorge era presente a Misano Adriatico e ha avuto modo di congratularsi di persona con Fabio, gli ha fatto piacere: «È stato affettuoso con me, ha scavalcato un muro per vedermi. Sono felice che abbia apprezzato il fatto che ero lì per congratularmi con lui e Yamaha, che non vinceva da sei anni».

Il cinque volte campione del mondo è stato anche un pilota Ducati. Per questo gli viene chiesto per chi tifasse nel duello tra Quartararo e Bagnaia. Non ha dubbi: «Ho più complicità con Fabio. Non conosco molto Pecco, non abbiamo mai parlato molto e io sono un uomo Yamaha perché ho vinto sei titoli con loro».