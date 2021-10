Aleix Espargarò chiude 7° il GP di San Marino, ma per tutto il week-end ha sofferto di mancanza di grip al posteriore.

Aleix Espargarò lascia Misano con un buon settimo posto che però non soddisfa in pieno le sue aspettative. La mancanza di grip ha accompagnato la Aprilia RS-GP per tutto il fine settimana, di conseguenza il risultato ottenuto è frutto di una buona prestazione personale per il pilota catalano, che sempre più dimostra di conoscere questa moto in ogni risvolto tecnico. Ma qualcosa non quadra perfettamente.

All’inizio della gara domenica ha superato diversi avversari, ma poi c’è stato un calo improvviso della gomma posteriore, per molti versi inspiegabile. “Abbiamo avuto un problema, ora dobbiamo capire cosa è successo con la Michelin. Non aveva trazione sin dall’inizio. Sono partito molto aggressivo, ho guadagnato molte posizioni nel primo giro, ma poi non ho mai preso il ritmo – racconta Aleix Espargarò -. Andavo molto piano, non potevo andare veloce, mi sembrava di cadere in tutte le entrate in curva e in accelerazione. Non aveva affatto trazione. Mi sono accontentato di limitare i danni e di non commettere errori”.

Non c’è rabbia nelle parole del pilota di Granollers, ma è deciso ad approfondire il problema riscontrato a Misano Adriatico per evitare che si ripeta. L’obiettivo stagionale è il settimo posto in classifica e ci proverà fino all’ultimo. Ma in una domenica andata storta per il feeling con il posteriore, c’è uno spiraglio di sole in casa Espargarò. Suo fratello Pol ha ottenuto il primo podio con la Honda. “Sono molto contento per lui, perché gli è costato caro. So quanto entusiasmo, quanto impegno ci ha messo. Non l’anno scorso quando ha firmato con la Honda, ma molto tempo prima. La strada è quindi più difficile di quanto pensasse e sono molto contento per lui che sia arrivato sul podio”.

