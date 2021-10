Luca Marini: “Un buon risultato per mio fratello Valentino Rossi”

Luca Marini centra un buon risultato a Misano-2. Taglia il traguardo davanti a suo fratello Valentino Rossi a cui dedica la top-10.

Luca Marini lascia Misano Adriatico con delle buone sensazioni e sicuramente dimostra di essere in una fase di crescita progressiva con la Ducati. Partito dalla prima fila, il rookie dello Sky VR46 Avintia ha chiuso al 9° posto, proprio davanti a suo fratello Valentino Rossi. Nella prima metà di gara ha tenuto il passo dei migliori attestandosi in settima posizione fino al 12° giro. Nel finale ha dovuto cedere alcune posizioni, ma nel complesso incassa un bel risultato.

I dati negativi riguardano i soliti problemi alla gomma anteriore riscontrati per tutta la stagione con la sua Ducati GP19. “L’unica differenza è che sono partito davanti. Soprattutto ho dovuto lottare di nuovo con la gomma anteriore. Quando guido in scia, la temperatura nel pneumatico aumenta bruscamente. La temperatura dell’aria era relativamente bassa, ma ho sentito la differenza. Poi ho provato a guidare di meno in scia, ma questo significava perdere un po’ di tempo in rettilineo”.

La dedica a Vale

Luca Marini vuole ambire ad altri risultati e non può essere pienamente soddisfatto del nono posto nel GP di casa. Ma resta una bella prestazione in un giorno molto speciale per lui e suo fratello Valentino Rossi, arrivati ancora una volta vicini al traguardo. A sorpresa è sceso in pista con livrea e abbigliamento dedicati al campione di Tavullia. “Non posso essere del tutto soddisfatto del risultato di oggi anche se abbiamo centrato la Top10 e abbiamo fatto un grande step in avanti rispetto a Misano1… Siamo in un buon trend di crescita, dobbiamo continuare così nelle prossime due gare e puntare a fare un altro step in avanti. Un bel GP comunque, per il Team, per Ducati che ringrazio e anche per la VR46 e Vale. Ho tenuto il ritmo del gruppo dei più forti dalle libere ad oggi”.

