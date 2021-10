Ricciardo avvera il suo sogno: il paddock si commuove con lui

Nella giornata di sabato Ricciardo è riuscito finalmente ad avverare il suo sogno, tra emozioni e un messaggio speciale.

Daniel Ricciardo è certamente uno dei piloti più amati dell’attuale schieramento di F1. Sempre sorridente e affabile, poco divo e molto alla mano, è riuscito nel giro di poco tempo a farsi apprezzare da tutti proprio per quel suo carattere aperto e poco musone. Ecco perché prima delle qualifiche del Texas il paddock ha gioito per il regalo che la McLaren gli ha voluto fare per il successo ottenuto a Monza. Un omaggio noto e non a sorpresa, comunque, visto che si trattava di una promessa fatta dal CEO della scuderia Zak Brown.

Cosa è successo nel sabato di Austin

Grande tifoso del compianto Dale Earnhardt, l’australiano ha avuto la possibilità di compiere un giro al volante della mitica Chevrolet del 1984 guidata dal suo beniamino. Un’esperienza unica che il driver di Perth ha accolto con felicità ed emozione.

“Verstappen mi ha mandato uno screenshot del video e mi ha scritto “si vede che ti stavi divertendo!””, ha raccontato ancora estasiato ai microfoni del reporter ufficiale del Circus.

A colpire il 32enne anche il tweet del figlio dello storico pilota NASCAR, oggi corrispondente per la NBC che si è compiaciuto di vedere tanto trasporto per il padre. Un commento, questo, che ha commosso molto Honey Badger, lasciandolo senza parole.

E chi dalle parole è passato direttamente ai fatti è il patron della squadra di Woking. Per ricordare la spendida doppietta firmata da Ricciardo e Norris nel Tempio della Velocità, il manager americano ha accettato di farsi tatuare il layout della pista brianzola e la data che ha rappresentato il ritorno al successo di un team per per alcuni lunghi anni si è trovato in gravi difficoltà.

Chiara Rainis