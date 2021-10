Sul circuito di Misano splende il sole in questa domenica di Gran Premio. I tempi e la classifica finale del warm-up.

Domenica mattina di warm-up per la classe MotoGP a Misano, finalmente splende il sole nei cieli adriatici e si rivelerà quindi una sessione importante per capire il feeling con le gomme slick. Unico ostacolo restano le temperature piuttosto basse dell’asfalto che si attestano a 11° C e alcune macchie di umico che non consentono di prendere le misure con pneumatici da asciutto.

Potrebbe essere il week-end decisivo per l’assegnazione del titolo mondiale, ma Fabio Quartararo partirà solo dalla 15esima finestra in griglia e sembra difficile poter raggiungere un Pecco Bagnaia in grandissima forma, anche se sull’asciutto perderà buona parte del suo vantaggio. Piero Taramasso anticipa le possibili scelte di mescole per il pomeriggio: “Ci aspettiamo una pista asciutta e temperature sui 25°, parecchie posteriori soft, ma Pecco potrebbe usare la media al posteriore come nella prima gara. All’anteriore media per quasi tutti, ma qualcuno più dolce come Vinales potrebbe usare la soft”.

Al mattino il miglior crono porta la firma di Taka Nakagami in 1’32″8 davanti a Pecco Bagnaia e Jack Miller. 4° Franco Morbidelli con un distacco di otto decimi, seguito da Iker Lecuona, Pol Espargarò, Johann Zarco. Il leader di classifica Quartararo chiude la top-10. 15° crono per Andrea Dovizioso, 20° per Valentino Rossi.