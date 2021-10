Bastianini, un’altra rimonta mostruosa: “Non mi aspettavo questo podio”

Al secondo podio in tre gare, Bastianini spiega la sua gara in rimonta ma anche dove deve lavorare per stare con i primi con costanza

Un podio strameritato, dopo una rimonta da urlo. Enea Bastianini a Misano, davanti ai suoi tifosi, si è regalato un’altra giornata memorabile. E conferma la sua grande crescita.

Bastianini, un podio sudato

“Non me l’aspettavo di arrivare fino al podio: un po’ di sfortune altrui e un bel ritmo finale mi hanno consentito di salire sul podio”, ha ammesso Bastianini nel post gara a Sky Sport. Poi ha raccontato la sua gara: “Gli ultimi giri sono stati tosti, anche perché Fabio (Quartararo, ndr) spingeva forte nonostante fosse già campione del mondo. Nell’ultimo giro ci ho provato, è stato bello. Devo partire più avanti, ma nelle condizioni ‘miste’ faccio ancora fatica”.

Una grande rimonta quella del pilota italiano, che era uno dei migliori a fine gara come passo: “Il potenziale che avevo alla fine era il mio ritmo, ma all’inizio, con tanti piloti davanti si era scaldata la gomma, non potevo forzare a sinistra”, ha confessato. “Poi ho preso ritmo. Partivo dietro a Quartararo, ma lui si è liberato prima dei piloti davanti”.

Enea che poi ha spiegato anche cosa gli manca per essere costantemente lì davanti a lottare con i migliori: “Solitamente il mio punto debole è il venerdì, non riesco a essere veloce da subito. Forse perché faccio sessioni troppo corte, cambieremo strategia da Portimao. Qui non mi ha aiutato il meteo: con il bagnato mi ero migliorato, ma ieri ho fatto tre cadute consecutive”.

A Portimao per ripetersi

Per Bastianini è il secondo podio in tre gare. Segno che la crescita con la Ducati è importante. E dopo tante difficoltà, i frutti del suo lavoro cominciano a vedersi per il campione 2020 della Moto2. Che già pensa al prossimo appuntamento.

“Portimao mi piace tantissimo, ma nella prima gara non ero stato particolarmente veloce. Ma adesso ho più esperienza, capisco più velocemente cosa fare sulla moto. Valencia non è la mia pista preferita, non credo di poter essere troppo efficace lì”.

